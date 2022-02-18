Более 220 тысяч алматинцев ревакцинировались от COVID-19

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о количестве вакцинированных и ревакцинированных от коронавируса граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления, за прошедшие сутки в городе вакцинировано первым компонентом – 1335 человек, вторым компонентом – 1963 человека. Всего за весь период с 1 февраля 2021 по 17 февраля 2022 года вакцинировано первым компонентом 1 130 119, вторым компонентом - 1 083 956 горожан. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 124 493 человека.

На сегодняшний день Pfizer (Comirnaty) получили 51 027 человек, в том числе беременные - 2785, кормящие - 11 175 и дети и подростки - 37 069 человек. Ревакцинировались 220 842 человека.

В городе функционирует 119 пунктов вакцинации в медицинских организациях (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 140 прививочных бригад из 520 человек.

За 17 февраля зарегистрировано 520 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 480 случаев с симптомами и 40 - без симптомов. Выписано всего – 94, поступило – 73 человека.

В инфекционных стационарах (2145 коек) физически находится 834 человек (39 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 69. На ИВЛ – 17, на неинвазивной ИВЛ – 18, High flow занято – 18 аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 3 163 пациента, с симптомами – 2 938 человек с легкой и средней степенью, без симптомов – 225 человек.

Ранее сообщалось, что 859 человек с коронавирусом находятся в стационарах Алматы, из них 39 – дети.