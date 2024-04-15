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    16:20, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 220 казахстанцев могут находиться в Израиле

    Айбек Смадияров
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров озвучил количество казахстанцев, находящихся на территории Израиля, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — На территории государства Израиль общее количество граждан РК на консульском учете составляет 123 человека, включая персонал посольства и членов их семей. По неподтвержденным данным, в Израиле также могут находиться около 100 граждан РК, которые не состоят на консульском учете. Международный аэропорт города Тель-Авив работает в штатном режиме, со всеми нашими гражданами в Израиле поддерживается связь, — сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД. 

    По его словам, решение о том, оставаться там или покидать эту страну, казахстанцы должны принимать самостоятельно. 

    — В Иране общее количество граждан РК, состоящих на консульском учете, насчитывает 104 человека, включая персонал посольства и членов их семей. При этом на территории Ирана вахтовым методом работают 174 сотрудника одной из казахстанских компаний. Все они на связи с нашим консулом, с ними поддерживается связь, — добавил представитель МИД.

    Теги:
    Ближний Восток Айбек Смадияров Иран МИД РК Мировые новости Внешняя политика Казахстана Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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