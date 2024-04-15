Более 220 казахстанцев могут находиться в Израиле

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров озвучил количество казахстанцев, находящихся на территории Израиля, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На территории государства Израиль общее количество граждан РК на консульском учете составляет 123 человека, включая персонал посольства и членов их семей. По неподтвержденным данным, в Израиле также могут находиться около 100 граждан РК, которые не состоят на консульском учете. Международный аэропорт города Тель-Авив работает в штатном режиме, со всеми нашими гражданами в Израиле поддерживается связь, — сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

По его словам, решение о том, оставаться там или покидать эту страну, казахстанцы должны принимать самостоятельно.