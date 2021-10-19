Более 220 алматинцев оштрафованы за езду без масок в автобусах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за несоблюдение масочного режима в общественном транспорте составлены административные протоколы на 224 физических лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В пресс-службе акимата города сообщили, что в Алматы с 28 июля продолжается проверка пассажиров и водителей общественного транспорта. Всего за период проверок проведен мониторинг 1618 автобусов и троллейбусов, за прошедшую неделю проверили 283 единицы транспорта.

«За несоблюдение масочного режима в общественном транспорте составлены административные протоколы на 224 физических лица и на одно юридическое лицо согласно статье 425 части 1 КоАП РК. Из них на прошедшей неделе к ответственности привлечены 11 пассажиров», - отметили в акимате.

Сообщается, что ношение масок в общественном транспорте снижает риск заражения. Для снижения заражаемости организована дезинфекция салонов общественного транспорта в ночное время. Несмотря на снижение заболеваемости, эпидситуация по-прежнему остается сложной. Ежедневно в городе выявляют свыше 300 инфицированных КВИ. В инфекционных стационарах находятся 1368 человек, из которых 28 детей.

В связи с этим специалисты призывают жителей и гостей Алматы строго соблюдать социальную дистанцию и правила ношения масок.