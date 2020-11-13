Более 22 тысяч детей родились из «пробирки» в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане на сегодня родились более 22 300 детей из «пробирки». В прошлому году выполнено около 11 тысяч программ ВРТ, в том числе 900 в рамках ГОБМП. Об этом в ходе международного конгресса Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины сообщил профессор, академик НАН РК, президент КАРМ Вячеслав Локшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным КАРМ, сегодня в Казахстане работают 26 центров ЭКО, в том числе 21 частный. За 25 лет с момента открытия первой лаборатории ЭКО в стране освоены новейшие репродуктивные технологии лечения как женского, так и мужского бесплодия.

Лечение методами ВРТ в стране прошли около 85 000 супружеских пар. Эффективность лечения выросла от 15% до 42% в среднем. Показатель эффективности лечения по факту рождения ребенка (take baby home) находится на уровне 30%, что соответствует показателю лучших европейских клиник.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения РК ежегодно выделяет средства для проведения программ ЭКО нуждающимся в этом супружеским парам. С 2010 года в рамках ГОБМП было профинансировано около 9050 программ ВРТ, в результате родилось более 3000 детей. В 2020 году государством были оплачены 1200 программ.

Напомним, 1 сентября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству запустить с 2021 года специальную программу «Аңсаған сәби» и увеличить количество квот по программам ЭКО до семи тысяч, то есть в семь раз. Это позволит многим семьям с бесплодием, особенно малообеспеченным, получить долгожданную программу.

Программы в рамках ГОБМП проводятся в двух государственной и восьми частных клиниках, имеющих хорошие результаты по эффективности и большой опыт работы. При этом пациенты могут самостоятельно выбрать, в каком из этих учреждений получать лечение.

Напомним, сегодня в Казахстане стартовал XII Международный конгресс Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины (КАРМ) «Современные подходы к лечению бесплодия. Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ): Настоящее и будущее».