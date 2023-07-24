АКСУ. КАЗИНФОРМ - Более 22 млн тенге отдала вымогателям жительница Аксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



Как установили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области, на протяжении последних двух лет неизвестные лица вымогали у потерпевшей денежные средства в крупном размере, угрожая распространением видеозаписей, порочащих честь и достоинство.

«В общей сложности подозреваемыми были получены более 22 млн тенге. Не имея больше возможности платить данным лицам, горожанка обратилась с заявлением в полицию. В ходе проведения специальных мероприятий павлодарскими полицейскими, при участии спецподразделения «Арлан», при передаче очередной суммы денежных средств задержаны трое жителей Павлодара, по подозрению в вымогательстве денежных средств путем шантажа и угроз. Стоит отметить, что при задержании жители областного центра оказали активное сопротивление. Пытаясь скрыться, сбили на автомашине сотрудника полиции. В отношении задержанных избрана мера пресечения – арест. Один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности. По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование по статье 194 УК Республики Казахстан «Совершение вымогательства группой лиц по предварительному сговору или же неоднократно», – сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции Республики Казахстан, части 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда.