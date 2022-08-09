9 Августа 2022 22:49

Более 22 млн голов сельхозживотных вакцинировано с начала года от ящура в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством сельского хозяйства РК проводится работа по переводу 1,2,3,4 свободных зон без вакцинации (Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской) а также 5-ой зоны (Карагандинской, части Акмолинской и Павлодарской областей) в зоны благополучные от ящура с применением вакцин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

3 июня текущего года уполномоченным органом РК в области ветеринарии направлено уведомление Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ) о вакцинации восприимчивых к ящуру животных в благополучных зонах без вакцинации.

Чтобы не допустить распространение ящура по всей территории республики, проведена вакцинация восприимчивых животных. Всего в текущем году вакцинировано 22,2 млн голов (10,3 млн голов КРС, 11,3 млн голов МРС, 0,6 млн свиней).

Данная мера была направлена на сохранение эпизоотологического благополучия по ящуру, учитывая изменение логистики экспортируемых и импортируемых из РФ товаров подконтрольных ветеринарной службе через территорию РК. Также принимаемые меры позволят снизить риски потери экспортного потенциала отечественных животноводов.

Министерством в сентябре текущего года будет направлено в ВОЗЖ досье о необходимости восстановления статуса (благополучных зон с вакцинацией) в мае 2023 года, который был приостановлен в связи с началом вакцинации в благополучных зонах без вакцинации.