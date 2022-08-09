Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Более 22 млн голов сельхозживотных вакцинировано с начала года от ящура в Казахстане
9 Августа 2022 22:49

Более 22 млн голов сельхозживотных вакцинировано с начала года от ящура в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством сельского хозяйства РК проводится работа по переводу 1,2,3,4 свободных зон без вакцинации (Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской) а также 5-ой зоны (Карагандинской, части Акмолинской и Павлодарской областей) в зоны благополучные от ящура с применением вакцин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

3 июня текущего года уполномоченным органом РК в области ветеринарии направлено уведомление Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ) о вакцинации восприимчивых к ящуру животных в благополучных зонах без вакцинации.

Чтобы не допустить распространение ящура по всей территории республики, проведена вакцинация восприимчивых животных. Всего в текущем году вакцинировано 22,2 млн голов (10,3 млн голов КРС, 11,3 млн голов МРС, 0,6 млн свиней).

Данная мера была направлена на сохранение эпизоотологического благополучия по ящуру, учитывая изменение логистики экспортируемых и импортируемых из РФ товаров подконтрольных ветеринарной службе через территорию РК. Также принимаемые меры позволят снизить риски потери экспортного потенциала отечественных животноводов.

Министерством в сентябре текущего года будет направлено в ВОЗЖ досье о необходимости восстановления статуса (благополучных зон с вакцинацией) в мае 2023 года, который был приостановлен в связи с началом вакцинации в благополучных зонах без вакцинации.


Новости по теме
Более 80 тыс. га земли вернули для пастбищ в Нуринском районе Карагандинской области
Изъятие земель у фермеров прокомментировала прокуратура СКО
Импортерам племенных животных и пестицидов восстановили налоговую льготу в РК
Читайте также
Более 80 тыс. га земли вернули для пастбищ в Нуринском районе Карагандинской области
Изъятие земель у фермеров прокомментировала прокуратура СКО
Импортерам племенных животных и пестицидов восстановили налоговую льготу в РК
Вакцинированные люди более устойчивы к коронавирусу - врач
Применение вакцины Pfizer ограничили в Алматы
Более 850 тыс. подростков вакцинировано от коронавируса в РК
Пять казахстанских предприятий начнут экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Селевые потоки затопили дорогу и два моста на Иссык-Куле
Популярное
1 Третьи сутки ищут пропавшую девочку в Костанайской области
2 Военнослужащих Нацгвардии и погранвойск подключили к поиску девочки в Костанайской области
3 Казахстан покинул топ-5 рейтинга всемирной шахматной олимпиады
4 Может ли курс доллара превысить 500 тенге к осени – мнение эксперта
5 Елена Рыбакина одержала первую победу после триумфа на Уимблдоне

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив