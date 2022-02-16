Более 214 тысяч человек ревакцинировались в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 214 372 человека получили ревакцинацию от коронавируса в Алматы. Об этом сообщили в управлении общественного здоровья города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 1 205 человек, вторым компонентом – 2 080 человек.

Всего за весь период с 1 февраля 2021 по 15 февраля 2022 года вакцинировано первым компонентом 1 127 582, вторым - 1 079 995 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 124 443 человека.

На сегодняшний день Pfizer (Comirnaty) получили 49 952 человека, в том числе беременные - 2 648, кормящие - 10 962 и дети и подростки - 36 342. Ревакцинировались 214 372 человека.

В городе функционирует 119 пунктов вакцинации в медицинских организациях (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 140 прививочных бригад из 520 человек.

За 15 февраля зарегистрировано 580 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 534 случаев с симптомами и 46 без симптомов. Выписано – 160, поступило – 72. Итого в инфекционных стационарах (3 310 коек) находятся 932 человека (50 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 78. На ИВЛ – 20, на неинвазивной ИВЛ – 24, High flow занято – 18 аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 3 668 пациента, симптомами – 3 431 с легкой и средней степенью, без симптомов – 237.