Более 212 тысяч жителей Шымкента остаются без медстрахования

В городе насчитывается 212 230 жителей, не охваченных системой ОСМС. Среди них 13 596 человек относятся к социально уязвимым категориям населения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщила директор городского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Сауле Дуйсенбаева. По словам спикера, для охвата уязвимых слоев населения медстрахованием в этом году изменилось законодательство. Теперь взносы за шымкентцев, оказавшихся в кризисной жизненной ситуации, оплачивает местный бюджет.

— С этого года взносы за граждан, которые относятся к кризисному и экстренному уровням социального благополучия (категории D и E), оплачиваются за счет местных исполнительных органов. Это значит, что при обращении таких людей за медицинской помощью обязанность по уплате страховых взносов возлагается на местные исполнительные органы. Кроме того, за счет средств местного бюджета в систему ОСМС включаются жители, официально зарегистрированные в качестве безработных, — пояснила Сауле Дуйсенбаева.

В общей сложности застрахованными числятся около 1,1 миллиона шымкентцев, причем почти за 800 тысяч человек из льготных категорий взносы перечисляет государство.

— Вместе с тем 212 230 жителей города остаются незастрахованными, в том числе 13 596 граждан, относящихся к социально уязвимым категориям D и E, — отметила директор городского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Для контроля за целевым использованием этих бюджетных средств во всех клиниках города внедрили цифровую платформу Qalqan. Новая система позволяет подтверждать достоверность финансовой отчетности медицинских организаций и проверять, действительно ли пациент получил заявленную услугу.

— Платформа Qalqan не вмешивается в процесс лечения пациентов и не влияет на назначения врачей. Ее основная задача — подтверждение фактически оказанных медицинских услуг и контроль достоверности финансовой отчетности, — сообщила Сауле Дуйсенбаева.

В целом в Шымкенте зафиксировано снижение недовольства со стороны пациентов. Количество жалоб на качество медицинской помощи сократилось на 32,1% по сравнению с прошлым годом.

С начала 2026 года в филиал поступило более 400 обращений, из которых 299 признали необоснованными, после чего заявители их отозвали. Специалисты считают, что такая динамика связана с усилением внутреннего контроля в самих медицинских организациях.

Что касается объемов медицинской помощи, то стационарное лечение в клиниках города получили около 55 тысяч пациентов, из которых 47 420 человек прошли лечение за счет ОСМС. Почти 16 тысяч человек получили помощь в дневных стационарах (более 90% услуг профинансировал фонд).

За счет медстрахования финансируются и дорогостоящие операции, которые сейчас проводят в восьми клиниках города.

— Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается по таким направлениям, как кардиохирургия, нейрохирургия, трансплантология, а также лечение сосудистых заболеваний. Проведение сложных операций позволяет повысить качество жизни пациентов с тяжелыми диагнозами и снизить риск развития серьезных осложнений. С начала года за счет ОСМС такую помощь получили более 200 человек, — подчеркнула спикер.

За пять месяцев 2026 года жители Шымкента получили около 4 миллионов консультативно-диагностических услуг, которые предоставляют 123 медицинские организации.

— Для диагностики заболеваний активно применяются цифровая рентгенография, колоноскопия, видеоэлектроэнцефалография и ультразвуковые исследования. Следует отметить, что направление на диагностические процедуры выдает лечащий врач. При наличии медицинских показаний пациент может быть направлен на компьютерную или магнитно-резонансную томографию. Для получения данных услуг в плановом порядке необходимо быть застрахованным в системе ОСМС, — сообщили в городском филиале фонда.

Еще одним важным направлением остается медицинская реабилитация после инсультов, тяжелых травм, кардиохирургических операций и для детей с врожденными патологиями опорно-двигательного аппарата и ДЦП. В этом направлении оказано около 7 тысяч услуг.

Медицинскую помощь по ОСМС в Шымкенте оказывают 174 организации. При этом государственными являются 34 больницы и поликлиники. Остальные 140 учреждений представляют частный сектор и работают по договорам с фондом, получая оплату в зависимости от объема и качества оказанных услуг.

Ранее в Минздраве РК заявили об ужесточении требований к поставщикам услуг в системах ОСМС и ГОБМП. Изменения направлены на повышение качества медицинской помощи и прозрачности расходования бюджетных средств.