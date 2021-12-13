Более 21 тысяч человек вакцинировались Pfizer в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы вакцинацию Pfizer прошли 21 559 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день провакцинированы Pfizer (Comirnaty) 21 559 человек, в том числе беременные 1 257, кормящие 4 344 и подростки 15 958», - сообщили в управлении общественного здоровья.

За прошедшие сутки вакцинировано от коронавируса первым компонентом – 409 человек, вторым – 604 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 12 декабря 2021 года вакцинировано первым компонентом 1 055 309, вторым – 987 893 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 122 852 человек.

В городе функционирует 132 пункта вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 201 прививочных бригад из 756 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 12 случаев с симптомами и два без симптомов. Выписано всего – пять, поступило – 13.

Итого в инфекционных стационарах (1434 коек) физически находится 205 человек (пятеро детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 36. На ИВЛ – 13, на неинвазивной ИВЛ – 12, High flow занято – пять аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 393 пациента, симптомами – 387, с легкой и средней степенью, без симптомов – шесть.