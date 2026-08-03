Более 21 тысячи безработных трудоустроились после краткосрочного обучения в Казахстане

За последние три года краткосрочное профессиональное обучение в Казахстане прошли 30 387 безработных граждан, из которых 21 781 уже получили постоянную работу. Программу, направленную на подготовку востребованных на рынке труда специалистов, продолжает реализовывать Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан продолжает реализацию краткосрочного профессионального обучения, направленного на повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда.

Одним из важных направлений государственной политики в сфере занятости является подготовка кадров, востребованных работодателями. Обучение помогает безработным гражданам в сжатые сроки получить практические навыки, освоить новую профессию, что способствует расширению возможностей для дальнейшего трудоустройства.

За последние три года обучение прошли 30 387 человек, из которых 21 781 гражданин уже получили постоянную работу.

Направление на краткосрочное профессиональное обучение осуществляется карьерными центрами по заявкам работодателей и проходит в колледжах, учебных центрах или непосредственно на рабочих местах.

Государство полностью оплачивает обучение. Обучающимся выплачивается ежемесячная стипендия в размере 43 574 тенге. Также предоставляется материальная поддержка на прохождение медицинского осмотра, компенсация проезда и аренды жилья при обучении вне места постоянного проживания.

Эффективность обучения подтверждают результаты трудоустройства. В образовательных организациях обучение завершили 20 517 человерк, из которых 16 496 получили постоянную работу. Это 80 процентов трудоустройства.

Практическое обучение непосредственно у работодателей также показывает высокие результаты. Курсы завершили 6 359 человек, из них 5 285 были трудоустроены. Уровень трудоустройства составил 83,1 процента.

Краткосрочное профессиональное обучение это возможность бесплатно освоить новую профессию, получить востребованные навыки и повысить шансы на трудоустройство.

Для участия необходимо обратиться в Карьерный центр по месту жительства.

Ранее сообщалось о том, что число направленных на профобучение казахстанцев выросло в 1,2 раза.