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Более 21 млрд тенге выделено из бюджета на отопительный сезон четырем областям

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
22 Августа 2023, 13:04
Более 21 млрд тенге выделено из бюджета на отопительный сезон четырем областям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. министра энергетики Жандос Нурмаганбетов рассказал о выделенных для отопительного сезона средствах в региональном разрезе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акмолинская область: 2 млрд тенге - на проведение ремонтных работ на котельных РК-1, РК-2 города Кокшетау (ремонт кирпичной, железобетонной дымовых труб, поверхностей нагрева, котлоагрегата, газоходов, замена кубов воздухоподогревателей)», - сказал Жандос Нурмаганбетов на заседании Правительства.

Павлодарская область: 7,4 млрд тенге - на проведение капитального ремонта водогрейных котлоагрегатов ст. 11-15 ТЭЦ города ЭкибастузА (ТОО «Экибастузтеплоэнерго»).

Мангистауская область: 4,9 млрд тенге - на приобретение оборудования для источников ТОО «МАЭК».

Восточно-Казахстанская область: 7,2 млрд тенге - на капитальный ремонт основного здания, дамбы золоотвала, галереи топливоподачи, системы аспирации, 6 котлоагрегатов АО «Риддер ТЭЦ».


Энергетика   Акмолинская область   Восточно-Казахстанская область   Павлодарская область   Мангистауская область   Минэнерго РК   Отопительный сезон   ТЭЦ  
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