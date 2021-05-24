Более 207 тысяч человек привились от КВИ в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали о количестве заболевших КВИ и вакцинированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в область поступило 207 850 доз вакцин первого компонента, из них 2000 - QazVac, 22 000 - Hayat-vax, 183 850 - Гам-Ковид-вак, второго компонента - 145 210 из них 2000 - QazVac и 143 210 - Гам-Ковид-вак.

Первым компонентом привито 207 211 человек, вторым компонентом 113 983. Среди вакцинированных: государственные служащие – 8932, медицинские работники – 19 661, педагоги – 30 302, СМИ – 99, и лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы) – 1029.

По состоянию на 24 мая в области зарегистрировано 25 381 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 15 816. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил – 1187,5. Темп прироста по области при сравнении за последние две недели уменьшился с 0,8% до 0,5%.

За последние сутки зарегистрировано 104 случая КВИ, темп прироста – 0,4%. Из них 63 симптомных (60,6%) и 41 бессимптомных (39,4%) случая.

Область находится в «зеленой зоне».

На сегодня выписаны с выздоровлением 22 821 пациента, за сутки из стационара выписано 23 пациента, снято с домашней изоляции – 226 человека.