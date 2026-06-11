Более 207 тысяч человек получили статус самозанятых через сервисы Яндекса с начала 2026 года

Более 207 тысяч человек получили статус самозанятых для сотрудничества с сервисами Яндекса с начала 2026 года после внедрения нового режима платформенной занятости в Казахстане. Такие данные представила компания Yandex Qazaqstan на форуме «Развитие городской мобильности в Казахстане».

Новый режим самозанятости был внедрен в рамках Налогового кодекса и значимо упростил процессы для платформенного занятого. Для начала сотрудничества через платформу исполнителю больше не требуется дополнительных действий — все работает автоматически. От регистрации режима до уплаты соц отчислений.

По данным Yandex Qazaqstan, с 2024 года с сервисами компании в Казахстане сотрудничали более 320 тысяч платформенных исполнителей. За этот период в бюджет и государственные фонды было перечислено 14,9 млрд тенге налогов и социальных платежей за платформенных исполнителей. Платформа выступает налоговым агентом и перечисляет обязательные платежи от имени исполнителей автоматически.

Получение статуса самозанятого происходит непосредственно через платформу. После прохождения проверки документов исполнитель выполняет первый заказ, формируется фискальный чек, после чего регистрация самозанятости происходит автоматически.

Фото: форум «Развитие городской мобильности в Казахстане»

— Сегодня реализован важный механизм, который позволяет получить статус самозанятого непосредственно через платформу. На данный момент, с уверенностью могу сказать, что это лучшая мировая практика по платформенной занятости. Вместе с тем остаются вопросы, которые требуют обсуждения с государственными органами и участниками рынка. Среди них — возможность совмещать деятельность самозанятого на платформе с отдельными режимами предпринимательства, упрощение документооборота между платформой и исполнителем, а также совершенствование отдельных процедур для граждан, имеющих задолженности, — отметила Лидия Мосяга, руководитель международного направления по платформенной занятости в Яндекс Gо.

По данным Yandex Qazaqstan, новый режим позволил автоматизировать регистрацию самозанятости и перечисление обязательных платежей через платформу.

В компании считают, что дальнейшее развитие регулирования поможет расширить возможности применения этого механизма и упростить взаимодействие исполнителей с цифровыми сервисами.