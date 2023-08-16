Более 202 тысяч жамбылцев стоят в очереди на земельный участок для ИЖС

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жилищный вопрос остается актуальным для Жамбылской области. Каждый пятый житель региона стоит в очереди на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), и очередь продолжает расти, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Сегодня в Жамбылской области в очереди на получение участка под жилищное строительство стоят 202 тысячи жителей. В Таразе в очереди зарегистрировано более 111 тысяч жителей города. На встречах работников акимата с населением жители жалуются, что по 10 - 15 лет ждут своей очереди на получение ИЖС.

По данным областного управления строительства, гражданам выделяют земельные участки под ИЖС с подготовленной инженерной инфраструктурой.

В 2021 году под индивидуальную жилую застройку было выдано 1 500 земельных участков. В 2022 году более 55 тысяч жамбылцев встали в очередь на получение земельного участка для ИЖС. Многие воспользовались возможностью оформить заявку онлайн на сайте egov.kz для регистрации в земельной очереди.

«С 2015 по 2022 годы на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 33 массивам выделено 20,1 млрд тенге. В 2022 году для выдачи очередникам подготовлено 12 706 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. В этом году из бюджета выделено 5,4 млрд тенге на реализацию 20 инфраструктурных проектов на территории 14 новых массивов», - сообщил руководитель управления строительства Данияр Абдибеков.

По итогам года планируется подготовить для выдачи очередникам в Жамбылском районе 811 участков, в Сарысуском – 58 участков. Инженерно-коммуникационная инфраструктура к шести массивам в Таразе и Меркенском районе будет подведена в 2024-2025 годах, добавил он.

Однако из 7 455 уже выданных очередникам участков под ИЖС строительные работы начаты лишь на 704.

По информации районных акиматов, из-за низких темпов строительства на пустующих участках происходят кражи электрических кабелей, частей трансформаторов, светильников уличного освещения, люков от колодцев водопроводных сетей.

Для того чтобы удовлетворить запросы граждан на получение участка под ИЖС, в регионе продолжается работа по возврату для госнужд пустующих земельных участков.

Численность населения Жамбылской области составляет около 1,2 млн жителей. В Таразе проживают примерно третья часть от общей численности населения региона.

Автор: Галина Скрипник

Фото иллюстративное