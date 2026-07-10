Более 2000 соцпроектов получили госфинансирование в Казахстане за пять лет

Государственная поддержка неправительственных организаций в Казахстане за пять лет увеличилась более чем на 20%. Такие данные Комитет по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК привел в ответе на запрос агентства Kazinform.

В ведомстве отметили, что государство последовательно расширяет механизмы взаимодействия с гражданским сектором через государственный социальный заказ, грантовое финансирование, стратегическое партнерство и систему премий для НПО.

— Ежегодно объем финансирования социальных проектов увеличивается от 10% до 20%. За последние пять лет объем финансирования более 2000 проектов в рамках государственного социального заказа и грантового финансирования увеличился более чем на 20%, — сообщили в Комитете.

По данным министерства, увеличение финансирования сопровождается ростом числа поддерживаемых инициатив. Расширяются направления государственного социального заказа, а также увеличивается количество социальных проектов и неправительственных организаций, получающих государственные гранты.

В Комитете подчеркнули, что сегодня НПО являются важными партнерами государства в решении социальных вопросов, поддержке социально уязвимых категорий населения, развитии молодежной политики, образования, культуры и гражданских инициатив.

Также в ведомстве назвали основные направления, на которые направляется государственная поддержка.

Наибольший объем финансирования приходится на проекты по поддержке социально уязвимых слоев населения — 45,2%. Еще 10,8% средств направляется на проекты в сфере образования, науки, информации, физической культуры и спорта.

Кроме того, 8,5% финансирования приходится на поддержку молодежной политики и детских инициатив, а 6,1% — на проекты по укреплению общественного согласия и общенационального единства.

Таким образом, социальная поддержка населения остается ключевым направлением государственного финансирования неправительственного сектора в Казахстане.

Ранее стало известно, что в 2026–2027 учебном году в Казахстане выделено 89 457 образовательных грантов.