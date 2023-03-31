Более 2000 саженцев краснокнижного ясеня посадили в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) состоялась природоохранная акция по посадке деревьев редкого вида ясеня, посвященная Международному дню лесов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках акции «Шаған ағашыңды отырғыз» («Посади свой Ясень») высажено более 2000 саженцев ясеня согдийского на территории лесоохранного учреждения «Қарадала» в Алматинской области. В мероприятии участвовали школьники, сотрудники акимата региона, ПРООН, Национальных парков, природоохранных учреждений.

Эксперты ПРООН заявляют, что леса являются важной частью экосистем и имеют решающее значение для биоразнообразия, поддерживая жизнедеятельность большинства видов растений и животных, многие из которых находятся под угрозой исчезновения. Леса играют важную роль в борьбе с изменением климата. Однако, их вырубка и частые пожары становятся причиной выброса углекислого газа в атмосферу, повышая среднегодовую температуру на Земле.

«Природные решения, такие как методы устойчивого землепользования, дают множество преимуществ, включая сокращение выбросов парниковых газов, сохранение биоразнообразия и обеспечение устойчивости экосистем и сообществ. Придерживаясь целей, обозначенных в десятилетии ООН по восстановлению экосистем (2021-2030 годов), ПРООН оказывает системную поддержку Правительству Казахстана в развитии устойчивого сельского и лесного хозяйства, лесных питомников по выращиванию ценных древесных пород, восстановлению деградированных земель, возрождению реликтовых пород деревьев и внедрению новых технологий в процессы выращивания лесных культур», - отметил заместитель Постоянного представителя ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов.

По его словам, проводимая акция является очень важной, поскольку ясень, особенно согдийский, имеет историческую ценность для Казахстана, в целом для Центральной Азии.

«Основная цель акции - не только посадка ясеня, хотя ясень имеет глубокую историю, это эндемик, это то растение, которое произрастает в очень малых местах, в частности, в Казахстане, в Алматинской области. Мы также через эту акцию хотели привлечь внимание общественности, детей. Мы должны бережно относиться к природе, той экосистеме, которая на сегодня есть. Изменение климата, чрезвычайные стихийные бедствия они все взаимосвязаны. Поэтому посадка хоть одного дерева дает огромные ресурсы не только с точки зрения охраны природы, но и с точки зрения понимание этого правила», - сказал он.

Стоит отметить, что в естественных условиях ясень согдийский произрастает только в поймах рек Шарын и Темирлик Алматинской области, общая площадь популяции которого составляет 2600 га. В других частях земного шара, кроме США, он не встречается.

«Мы посадили более 2000 саженцев ясеня на особо охраняемую территорию, здесь есть своя инфраструктура, в дальнейшем за этими деревьями будут ухаживать сотрудники природоохранных и лесоохранных учреждений», - добавил спикер.

Заместитель директора Чарынского государственного национального природного парка Гульмира Нысанбаева отметила, что на территории Алматинской области есть Чарынская ясеневая роща, которая находится под охраной Нацпарка. Она объявлена памятником природы в 1964 году. Ее площадь составляет 5014 га, из них 1,1 тысячи га занимает ясень. По ее словам, ясеневая роща сохранилась здесь с неогенового периода.

«Ясень согдийский растет очень медленно, живет несколько сотен лет. Одно дерево может прожить 300 тысяч лет. В этом его особенность. Ясень представляет собой дерево со средней высотой около 10 метров, толщина ствола может достигать 10 «обхватов». Отдельные экземпляры достигают высоты 30 - 35 метров, с толщиной ствола более двух метров. На сегодня нет точных сведений о том, почему ясень согдийский произрастает именно у нас и в Америке. Мы сейчас хотим попробовать посадить это дерево в других частях региона», - сказала она.

Сухроб Ходжиматов отметил, что Казахстан достаточно большая страна, богатая лесами. Более 13 млн га различных видов лесов находятся в разных регионах страны.

«Учитывая масштабы и размер Казахстана, эти 13 млн га - ничтожны. Поэтому мы должны всяческий содействовать тому, чтобы каждый гражданин страны точно понимал, насколько важна и хрупка наша экосистема. Мы будем совместно работать разработкой новых механизмов, чтобы инструменты возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, бережного отношения к природе, на региональном, национальном уровне находили законодательную поддержку», - заметил он.

Руководитель управления развития лесного хозяйства Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана Мади Нурпеисов отметил, что сегодня в Казахстане наблюдается положительная тенденция лесовосстановления для обеспечения стабильности природных экосистем.

«По состоянию на 1 января 2023 года леса занимают 5% территории страны, а их площадь составляет 13,6 млн га. В стране высаживаются миллионы саженцев ценных видов деревьев, ведется сбор сотен тонн семян», - отметил он.

Заместитель акима Алматинской области Рауан Ракымбеков подчеркнул, что общая площадь государственного лесного фонда Алматинской области составляет 3,2 млн га, из них покрытая лесом площадь составляет 1,6 млн га.

«На территории области в соответствии с «Комплексным планом по воспроизводству лесов и увеличению объемов лесоразведения Алматинской области на 2021-2025 годы» будет высажено и выращено 50,3 млн деревьев на площади 23,4 тысячи гектаров. В текущем году площадь посадок и посевов семян на территории лесного фонда составила 3,608 га (7,7 млн шт), данные работы по воспроизводству лесов и увеличению объемов лесоразведения области завершены полностью. После проведения запланированных работ лесистость территорий области увеличится с 14,9 % до 15,2%», - заметил Рауан Ракымбеков.

Программа развития ООН на сегодня совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РК при поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ) в Казахстане ведет работу по улучшению системы сохранения и управления лесными ресурсами, предотвращению утраты и деградации лесов высокой природоохранной значимости. Особое внимание в рамках проекта уделяется развитию сети особо охраняемых природных территорий, усилению материально-технической базы, а также обучению сотрудников современным технологиям, позволяющим проводить мониторинг природных территорий и планировать природоохранные мероприятия.

Кроме того, ПРООН запустел пилотный проект по дополнительному экологическому образованию. На сегодня в селе Шонжы Уйгурского района в школе имени Абая ведутся дополнительные экологические занятия в виде факультативных, также при школе имеется школьное лесничество. Сотрудники Государственных национальных природных парков и школьники регулярно проводят природоохранные и образовательные мероприятия, школьники ходят на экскурсии в музей природы и принимают активное участие в экологических акциях.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании особое внимание уделил экологии и защите биоразнообразия. Сообщалось, что в Казахстане до 2025 года будет высажено 2 млрд деревьев в лесном фонде и 15 млн деревьев в населенных пунктах.