Более 2000 рейсов отменено из-за сильных штормов в США

Более 2000 рейсов внутри США были отменены, а 5000 международных рейсов задержаны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на FOX Business.

Во вторник из-за штормов в некоторых районах северо-востока США были объявлены предупреждения о наводнениях и торнадо.

Метеорологи и службы по чрезвычайным ситуациям сообщили о двух зафиксированных торнадо — на северо-востоке Пенсильвании и на севере Нью-Джерси.

Наиболее серьезные сбои в работе произошли в аэропортах Нью-Йорка, Бостона, Филадельфии и Вашингтона.

Федеральное авиационное управление объявило наземные остановки по меньшей мере в восьми аэропортах США из-за грозы, включая Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон (Мэриленд), Международный аэропорт Бостон Логан (Массачусетс), Международный аэропорт Ньюарк Либерти (Нью-Джерси), аэропорт Тетерборо (Нью-Джерси), аэропорт Ла-Гуардиа (Нью-Йорк), аэропорт округа Вестчестер (Нью-Йорк), Международный аэропорт Филадельфии (Пенсильвания), Национальный аэропорт Вашингтона имени Рональда Рейгана (Вирджиния) и Международный аэропорт Вашингтона имени Даллеса (Вирджиния).

Только в столичном регионе Нью-Йорка было отменено около 600 рейсов, а более 500 рейсов были задержаны.

Ожидается, что по мере продвижения штормов по региону эти цифры будут расти.

Авиакомпании сообщили, что пассажиры, чьи рейсы были отменены, могут перебронировать билеты до воскресенья или запросить возврат средств.

Ранее сообщалось, что лесной пожар в Калифорнии охватил 650 гектаров, объявлена эвакуация.