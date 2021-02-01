Более 2000 медработников Алматы пройдут вакцинацию от коронавируса в феврале

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы медицинские сотрудники Городской поликлиники №36 привились российской вакциной «Спутник V», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказывает главный врач поликлиники Гүлжайнат Тілеген, в целом, по Наурызбайскому району подали заявки на вакцинацию 210 медицинских работников из 4 поликлиник.

«В их числе 60 сотрудников нашей поликлиники. Сегодня мы получили 105 доз. Первые 11 человек уже привились. Перед прививкой все сотрудники проходят осмотр врача: измерение температуры тела, сбор эпидемиологического анамнеза, измерение сатурации, частоты сердечных сокращений и другие. В случае если температура превышает 37°С, вакцинация откладывается. Один флакон рассчитан на 5 человек. После прививки сотрудники в течение получаса находятся под наблюдением коллег в специально отведенном кабинете. Сейчас, у тех, кто уже прошел вакцинацию самочувствие нормальное, никаких побочных эффектов не выявлено», - сообщила Гүлжайнат Тiлеген.

По информации Управления общественного здоровья города Алматы, в феврале, вакцину должны получить, как и заявлено в списках, 2 050 человек. Из них, в первую очередь, иммунизацию пройдут работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, реанимации, первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), приемных покоев, сотрудники санэпидслужбы.

На втором этапе вакцинацией охватят педагогов общеобразовательных школ, вузов, работников медицинских служб, не вошедших в первый этап. Третий этап охватит педагогов школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студентов и лиц с хроническими заболеваниями, работники медико-социальных учреждений.

К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке.

Отметим, что в Городской поликлинике №36 проведена работа по готовности прививочного кабинета, а также медицинские работники прошли соответствующее обучение.

Напомним, сегодня, 1 февраля, в Казахстане началась массовая вакцинация от коронавируса. Первыми привились государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

Ажар Гиният заявила, что вакцина - самое первое защитное средство от вируса. Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов пояснил, что свыше 50% казахстанцев нужно привить, чтобы вернуться к жизни без локдаунов.

Ранее об алгоритмах проведения иммунизации российской вакциной «Спутник V» в поликлиниках Алматы рассказали врачи.