Более 200 заведений нарушили карантин в январе в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в январе выявлено более 200 заведений, нарушающих карантинные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Работа мониторинговых групп в соответствии с поручением акима города была усилена. В январе проведено 394 мониторинговых мероприятия, охвачен 3061 объект, из которых выявлено 224 объекта, или 7,3%, нарушающих карантинные меры.

Составлен 171 протокол за несоблюдение ограничительных мер по ст. 425 КоАП РК, в том числе на юридических лиц 44 протокола на сумму 14 643 340 тенге и на физических лиц за нарушение масочного режима 127 протоколов на сумму 5 600 640 тенге.

В специализированный межрайонный административный суд (СМАС) передано 20 материалов на юридические лица на закрытие объектов по ст. 462 ч. 1 «воспрепятствование проведению проверки» и ст. 462 ч.3 по «невыполнению предписаний об устранении»:

- по Алатаускому району три материала (кафе «Жақсылық», кафе «Центр шашлыка», бильярдный клуб ТОО «Шамо»);

- по Алмалинскому району четыре материала (ресторан «Финик», ночной клуб Fizika, кафе Boohouse, кафе «Пират»);

- по Ауэзовскому району один материал (караоке-бар «Рыба моей мечты»);

- по Бостандыкскому району один материал (ресторан Sunset ТОО «Мастер Фуд Казахстан»);

- по Жетысускому району один материал (компьютерный клуб Ниязова Ж. А. – деятельность приостановлена на 3 месяца со штрафом в 5 МРП);

- по Медеускому району пять материалов (бинго-клуб «Виктория», компьютерный клуб ТОО Orda game center, ресторан «Манана», ресторан «Пугасов», бар «Бармаглот»);

- по Наурызбайскому району два материала (кафе «Премьера» – деятельность приостановлена на 1 месяц со штрафом в 100 МРП), кафе «Таужолы» – деятельность приостановлена на 1 месяц со штрафом в 100 МРП);

- по Турксибскому району три материала (общественное объединение «Казахстанская молодежная федерация таэквон-до», игровой клуб «БекАр», ресторанно-гостиничный комплекс Erbil).

Злостные нарушители карантинного режима, которые были закрыты судом, пытаются всеми методами продолжить деятельность. В частности, идет перепрофилирование - изменение названия ИП, ТОО - ресторанов и ночных клубов. К такому прибегают владельцы таких заведений, как ресторан «НЕБО», «БЛА-БЛА» бар, которые продолжают работать, проведя перерегистрацию на другое лицо. В этой связи будут приняты меры по отключению водо- и электроснабжения объектов, нарушающих карантинные меры.

За прошедшую неделю с 25 по 30 января проведено 89 мониторинговых мероприятий, охвачено 756 объектов, выявлен 71 (9,4%) объект, нарушающий карантинные меры.