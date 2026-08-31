Более 200 вакансий для педагогов остаются открытыми в СКО

В Северо-Казахстанской области остаются вакантными более 200 мест для педагогов, передает корреспондент Kazinform.

По данным управления образования Северо-Казахстанской области, в настоящее время в сфере образования региона работают около 16 тыс. педагогов. Несмотря на это, в области по-прежнему сохраняется потребность в учителях-предметниках.

— Высоким остается спрос на учителей математики, в настоящее время требуется 17 специалистов. Кроме того, необходимы 11 учителей информатики, 14 социальных педагогов и 12 психологов.

Для заполнения вакантных должностей проводится работа по привлечению специалистов. В настоящее время организуются соответствующие конкурсы. Планируется закрыть все имеющиеся вакансии, — сообщают специалисты управления.

Кроме того, продолжается работа по формированию квалифицированного корпуса руководителей организаций образования. За последний год количество вакантных должностей руководителей школ и организаций образования сократилось с 57 до 31.

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