Более 200 улиц отремонтируют в этом году в Алматы: опубликован список

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в этом году средним ремонтом планируют охватить 230 улиц протяженностью более 200 км. На эти цели из городского бюджета выделено 20 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Средний ремонт предполагает комплекс работ по исправлению повреждений на дорогах, восстановлению изношенных верхних слоев. Работы планируется начать после завершения конкурсных процедур по определению подрядных организаций.

«Средний ремонт магистральных улиц планируется завершить до 27 августа, а улицы районного значения будут отремонтированы до 30 октября. Перед началом работ по каждой улице будут опубликованы списки с планируемыми сроками проведения работ», - сообщили в пресс-службе акимата города.

Ремонту подлежат следующие магистральные улицы:

1) Проспект Аль-Фараби от транспортной развязки Достык - Аль-Фараби до транспортной развязки Торайгырова - Аль-Фараби, c ремонтом разворотных тоннелей близ ТРЦ Esentai Mall - 9,354 км;

2) Проспект Абая от улицы Тлендиева до проспекта Достык - 7,300 км;

3) Улица Тлендиева от улицы Сатпаева до проспекта Райымбека - 2,505 км;

4) Улица Байзакова от улицы Тимирязева до проспекта Райымбека - 3,668 км;

5) Улица Тургута Озала от улицы Сатпаева до улицы Толе би - 1,358 км;

6) Улица Саина от улицы вдоль БАКа до улице Монке би - 2,900;

7) Улица Толе би от улицы Байтурсынова до проспекта Назарбаева - 1,610 км;

8) Улица Манаса от улицы Сатпаева до улицы Жамбыла - 0,993 км;

9) Улица Шаляпина от улицы Берегового до улицы Ашимова - 4,050 км;

10) Проспект Сейфуллина от проспекта Рыскулова до ж/д вокзала Алматы-1 - 5,700.

Полный список по районам, где будет проведен средний ремонт, можно посмотреть по ссылке.

В акимате добавили, что в рамках текущего ремонта, который предусматривает предупреждение и неотложное исправление мелких повреждений, в Алматы будут проведены ямочные работы, подъемы люков, покрытие трещин и другие виды работ. На эти цели из городского бюджета выделено 2,8 млрд тенге. Текущим ремонтом планируется охватить более 350 тысяч квадратных метров, также будут отремонтированы 30 км тротуаров и 40 остановочных комплексов.