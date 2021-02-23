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    14:00, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Более 200 улиц отремонтировали в Жетысайском районе Туркестанской области

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    ЖЕТЫСАЙ. КАЗИНФОРМ - В прошлом году по Жетысайскому району Туркестанской области проведен средний ремонт автомобильных дорог районного значения и 53 улиц населенных пунктов и текущий ремонт 219 улиц. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    В рамках программы «Ауыл - ел бесігі» проведен средний ремонт 22 улиц протяженностью 15,2 км, по программе «Дорожная карта занятости» проведен средний ремонт 1 улицы протяженностью 1,68 км.

    За счет средств областного бюджета ремонтом дорог (укладкой камня) охвачено 185 улиц, за счет средств местного бюджета проведен средний ремонт 30 улиц и текущий ремонт 34 улиц (укладка камня). Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения на 6 перекрестках установлены светофоры, установлены 9 искусственных дорожных препятствий и 114 дорожных знаков.

    В 2020 году на развитие дорожной отрасли Жетысайского района направлено 5 млрд тенге. В нем проведены работы по текущему ремонту автомобильных дорог 31 км республиканского и 26,8 км районного значения протяженностью

    «В Жетысайском районе по программе «Ауыл – ел бесігі« планируется провести средний ремонт 20 объектов общей протяженностью 18,1 км. За счет средств областного и местного бюджетов будет проведен средний ремонт 32 улиц общей протяженностью 25,7 км и текущий ремонт 24 улиц протяженностью 13,2 км», - рассказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района Нуркен Алмеш.


    Теги:
    Дороги Туркестанская область
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