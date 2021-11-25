Более 200 улиц отремонтировали в этом году в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об этом сообщил в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций заместитель акима города Серик Кусаинов. Также он рассказал, что сеть велодорожек в городе к 2030 году планируется увеличить в 2,5 раза, передает МИА «Казинформ».

Средний ремонт уже завершен на 205 улицах общей протяженностью 200,8 км, также проведен текущий ремонт на УДС города площадью более 290 тыс. кв. м.

В частности, по словам спикера, в микрорайоне «Думан» капитальный ремонт дорог произведен на 56 улицах протяженностью 28,8 км. Дорожно-ремонтные работы здесь завершены.

«Проведены работы по переносу инженерных сетей, устройству тротуаров, арычной сети и установке опор наружного освещения, - уточнил С. Кусаинов. - В настоящее время проводятся работы по подъему люков и решеток. Полностью работы завершить планируется до конца ноября этого года».

По улице Толе би от Байтурсынова до Яссауи произведен средний ремонт дорожного покрытия, отремонтированы тротуары и частично арычная сеть.

«В настоящее время на участке улицы Толе би от улицы Ауэзова до Брусиловского установлены бордюры в связи с многочисленными нарушениями водителями правил дорожного движения. Также в обоих направлениях от улицы Розыбакиева до улицы Каримова обустроены разворотные съезды для транспорта, выезжающего с улицы Аносова», - сказал Серик Кусаинов.

Спикер сообщил, что в ближайшее время НИИ транспорта и коммуникаций представит Стратегию развития велоинфраструктуры в Алматы, где будут отражены рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации объектов велоинфраструктуры.

До 2030 года планируется обустройство более 185 км велодорожек, что увеличит их протяженность в 2,5 раза (до 262,8 км) и свяжет между собой весь город.