Более 200 участников собрала экологическая акция «Таза өлке — Ақкөл» в Акмолинской области

В лесопарковой зоне около стадиона города Акколь прошла масштабная экологическая акция «Таза өлке — Ақкөл», организованная в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан».

Открывая акцию, аким Аккольского района Биржан Абдрахманов поблагодарил земляков за участие.

— Эту акцию мы проводим во исполнение поручений Главы Государства, направленных на улучшение экологической ситуации и формирование экологической культуры общества. Очень большое значение здесь имеют экологическое воспитание, дисциплина, приучение нашего подрастающего поколения к любви к природе и окружающей среде, — отметил Биржан Абдрахманов.

Фото: Оксана Матасова \ Kazinform

Акция объединила более 200 неравнодушных жителей Акколя. Были среди них и представители местных исполнительных органов, депутаты районного маслихата, сотрудники организаций образования, военнослужащие, студенты, волонтеры и жители района.

От лица молодежи выступила руководитель молодежного крыла «Жастар Рухы» партии «Аманат» Карина Абдуллина. Девушка подчеркнула: молодежь всегда была движущей силой перемен.

— Экологические акции вносят очень большой вклад в будущее Казахстана. Каждое дерево, каждый убранный участок — это огромный вклад в будущее Казахстана. «Таза Қазақстан» — это не разовая акция, а путь к формированию экологического мышления, экологического общества, — отметила Карина.

Председатель районного маслихата Сагындык Абаханов предложил от имени депутатов, чтобы на подобные акции люди приходили не одни, а со своими детьми и внуками. Сам он стал примером, приведя с собой своего девятилетнего внука — третьеклассника Альдаира. Мальчик считает, что участие в подобной акции — помощь природе его родного края.

Приняли участие в акции и военные.

— Наша воинская часть подчиняется МЧС, выполняет задачи по ликвидации ЧС природного, техногенного характера, оказание помощи мирному населению. На сегодняшний день под этой эгидой инициативы Главы государства «Таза Қазақстан» во всех городах и населенных пунктах проводятся полдобные акции. Было принято решение выделить 30 человек личного состава с хозяйственным инвентарем для оказания помощи, для поддержания чистоты в городе Акколе, — поделился начальник штаба, заместитель командира батальона охраны и обороны специального назначения воинской части 55209 МЧС РК майор Данияр Тукусбаев.

В рамках акции выполнена санитарная очистка территории, собрано свыше 80 мешков бытового мусора, очищено около двух гектаров земли и проведены работы по благоустройству лесопарковой зоны.

— Это очень важно. Это наш город, наше лицо. Участвуем с коллективом школы в каждой акции — и в жару, и в холод, и в непогоду. Думаю, это правильно. Мы должны своим трудом показать детям, что чистота — залог здоровья. Весной в Акколе сложно: снег только сошел, и если не мы, то кто это все уберет? — поделился своим мнением об акции директор КГУ «Общеобразовательная школа № 1 г. Акколя» Гульжан Сеитова.

Акция в очередной раз доказала, что экологическая ответственность — это не только задача государства, но и вклад каждого гражданина в устойчивое развитие и повышение качества жизни. Экологическая работа в регионе будет продолжена на системной основе в рамках реализации программы «Таза Қазақстан», объединяя все больше жителей вокруг идеи чистоты, ответственности и любви к родному краю.