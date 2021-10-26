Более 200 тысяч водителей превысили скорость в Туркестанской области
Брифинг проходил в онлайн-режиме через официальные аккаунты областного департамента полиции в Instagram и Facebook.
«Наиболее частыми причинами дорожно-транспортных происшествий являются превышение скорости, движение в обратном направлении, нарушение правил маневрирования, засыпание за рулем, употребление алкоголя. Например, по превышению скорости с начала года зафиксировано 221 070 случаев. Зарегистрировано 606 нарушений за выезд на встречную полосу движения, 5181 – за использование мобильного телефона за рулем и 32 593 правонарушения – это нарушение правил дорожного движения для пешеходов.
Наша цель – не наложение штрафов, а проведение разъяснительной работы и предотвращение ДТП. В этом направлении мы проводим различные профилактические мероприятия, такие как «Правонарушение», «Автобус», «Безопасная дорога». Дополнительно установлено 265 дорожных знаков, 38 светофоров, 86 сигнальных столбов, колесные арки 123 п/м. На перекрестках установлен 31 буфер. Отремонтировано 29 пешеходных дорожек. На дорогах области установлены 62 камеры видеонаблюдения, которые автоматически фиксируют административные правонарушения, совершенные автотранспортом», – отметил в своем выступлении Мылтыков.
В области за девять месяцев в результате проведенных департаментом полиции мероприятий снизилось количество ДТП на 21,6%, количество людей, получивших различные телесные повреждения, на 26,9%. Более 480 тысяч водителей, нарушивших правила дорожного движения, привлечены к административной ответственности. Выявлено 770 случаев вождения в нетрезвом виде.