Более 200 тысяч водителей превысили скорость в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года в Туркестанской области выявлено более 200 тысяч водителей, превысивших скорость. Об этом на еженедельном брифинге рассказал начальник Управления местной полицейской службы ДП Туркестанской области Улугбек Мылтыков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Брифинг проходил в онлайн-режиме через официальные аккаунты областного департамента полиции в Instagram и Facebook.

«Наиболее частыми причинами дорожно-транспортных происшествий являются превышение скорости, движение в обратном направлении, нарушение правил маневрирования, засыпание за рулем, употребление алкоголя. Например, по превышению скорости с начала года зафиксировано 221 070 случаев. Зарегистрировано 606 нарушений за выезд на встречную полосу движения, 5181 – за использование мобильного телефона за рулем и 32 593 правонарушения – это нарушение правил дорожного движения для пешеходов.

Наша цель – не наложение штрафов, а проведение разъяснительной работы и предотвращение ДТП. В этом направлении мы проводим различные профилактические мероприятия, такие как «Правонарушение», «Автобус», «Безопасная дорога». Дополнительно установлено 265 дорожных знаков, 38 светофоров, 86 сигнальных столбов, колесные арки 123 п/м. На перекрестках установлен 31 буфер. Отремонтировано 29 пешеходных дорожек. На дорогах области установлены 62 камеры видеонаблюдения, которые автоматически фиксируют административные правонарушения, совершенные автотранспортом», – отметил в своем выступлении Мылтыков.

В области за девять месяцев в результате проведенных департаментом полиции мероприятий снизилось количество ДТП на 21,6%, количество людей, получивших различные телесные повреждения, на 26,9%. Более 480 тысяч водителей, нарушивших правила дорожного движения, привлечены к административной ответственности. Выявлено 770 случаев вождения в нетрезвом виде.



