Более 200 тысяч доз вакцин против гриппа закупят в Алматы в этом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на этот год на средства местного бюджета для вакцинации лиц группы риска закуплена трехвалентная противогриппозная вакцина «Гриппол Плюс» российского производства в количестве 130 тысяч доз, дополнительно будет приобретено еще 80 тысяч доз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова на брифинге региональной службы коммуникаций заявила, что общее количество закупленной вакцины в текущем предэпидемическом сезоне составит 210 000 доз.

«По состоянию на 22 сентября, в Алматы против гриппа привито 65 067 лиц, что составляет 3% от общего населения города. Из них - 16 045 медработников, 5448 детей, часто болеющих и состоящих на диспансерном учете, 2828 беременных, 2313 человек - это контингент закрытых учреждений (дома престарелых и детские дома), 5445 школьников, 25 203 человека - взрослое население с хроническими заболеваниями, 7785 лиц по эпидемиологическим показаниям», - сообщила спикер.

По ее словам, предварительно шесть медицинских центров планируют проводить вакцинацию населения на платной основе (на средства работодателей, на собственные средства, также застрахованных лиц) с октября.

Асель Калыкова добавила, что подготовительные мероприятия к эпидсезону ОРВИ и гриппа в этом году были начаты с сентября. В частности, в медорганизациях для приема вызовов и консультации выделено 140 телефонов, дополнительно 142 едицины автотранспорта для обслуживания на дому, имеются средства и оборудование для оказания интенсивной терапии, в том числе ИВЛ - 261 единица, для госпитализации больных ОРВИ и гриппом выделена 431 койка, дополнительно предусмотрено развертывание 444 коек, пополняются запасы противогриппозных препаратов, создан в достаточном количестве запас одноразовых масок и дезинфицирующих препаратов.

«Грипп характеризуется резким повышением температуры, слабостью, ознобом, головной болью, болью в мышцах по всему телу. Источником инфекции является больной человек, который особенно заразен в первые дни заболевания. Грипп сопровождается различными осложнениями: пневмонией, бронхитом, осложнениями со стороны сердечно-сосудистой, нервной систем, обострением хронических заболеваний. Поэтому, очень важно при появлении первых симптомов не заниматься самолечением, а обращаться к врачу и по назначению врача начинать лечение противовирусными препаратами в первый же день заболевания», - обратилась к жителям Асель Калыкова.

В период подъема заболеваемости жители города не должны забывать про общие меры неспецифической профилактики против ОРВИ, гриппа: повышать иммунную систему, избегать контакта с больными ОРВИ, во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, платком, надевать маску, находясь в кругу семьи или в коллективе, мыть руки как можно чаще, проветривать помещения с проведением влажной уборки, сократить посещение массовых мероприятий, не отправлять больных детей в школы, детские дошкольные учреждения.