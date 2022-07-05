Более 200 тыс. очередников социально уязвимых категорий насчитывается в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 600 тыс. казахстанцев состоят в очереди на жилье. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в очереди в акиматах - 613 тыс. граждан, в том числе 222 тыс. очередников социально уязвимых категорий», - сообщил Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

Из них 70 тыс. очередников с доходами ниже одного прожиточного минимума, состоящие в категории многодетные семьи - 51 тыс., дети-сироты - 2 тыс., лица с инвалидностью 1 и 2 группы – 10 тыс. и семьи, имеющие детей с инвалидностью - 7 тыс.

«По поручению Главы государства выработан механизм жилищных выплат за аренду жилья в частном жилищном фонде, разработаны соответствующие правила и цифровая платформа на базе Отбасы банка. На сегодня принято свыше 25 тыс. заявок, из них одобрено порядка 6 тыс.», - добавил министр.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев сообщил о том, что более 90 тыс. квартир планируют построить в РК в 2022 году.