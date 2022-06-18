18 Июня 2022 17:07

Более 200 туристов не могут вылететь в Анталью из Алматы из-за задержки рейса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Рейс авиакомпании Air Astana по маршруту Алматы-Анталья планировался к вылету по расписанию в 09:40, но его задержали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что рейс задерживается по причине позднего прибытия самолета.

«На фюзеляже самолета были найдены повреждения, полученные во время выполнения предыдущих рейсов. Произведены оценка и работы по устранению данных повреждений», - уточнили в авиакомпании.

По данным авиакомпании, рейс КС 915 планировался к вылету по расписанию в 09:40 из Алматы по местному времени. Ожидается, что самолет вылетит сегодня в 17:15. На рейс зарегистрировано 209 пассажиров.

«Им предоставлены напитки и горячее питание. Пассажирам с ограниченными возможностями, а также пассажирам с детьми и пожилым людям, предоставлен доступ в бизнес-лаунж терминала для ожидания. Авиакомпания приносит извинения за причиненные неудобства, и напоминает, что безопасность полета является наивысшим приоритетом», - заявили в Air Astana.