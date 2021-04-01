Более 200 столичных домов признаны аварийными

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 219 жилых домов в столице признаны аварийными. Об этом сообщили в управлении строительства и жилищной политики города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чтобы узнать, есть ли в этом списке ваш дом, необходимо зайти на официальный сайт управления жилья и жилищной инспекции города Нур-Султана. На официальном сайте управления zhil-astana.kz публикуется список домов, подлежащих сносу», - сообщили в управлении в ответ на запрос редакции.

По словам специалистов, список аварийных домов должен обновляться каждые пять лет. По состоянию на сегодняшний день большая часть сносимых домов сосредоточена в районах Байконыр и Сарыарка.

«Список составляется на 5 лет и утверждается акиматом города. На сегодняшний день по городу Нур-Султан аварийными признаны 219 жилых домов: район Алматы - 10; район Байконур - 105; район Есиль - 2; район Сарыарка» - 102», - говорится в официальном ответе управления.