27 Мая 2022 20:35

Более 200 социальных объектов построят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Качество, стоимость и сроки строительства в регионе объектов в рамках различных государственных программ обсуждали в Таразе на совещании под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова, передает корреспондент МИА «Казифнорм».

«В этом году в регионе реализуются 203 проекта, 152 из которых завершатся до конца этого года. На данный момент ведется строительство 23 объектов образования, 18 из которых будут сданы в эксплуатацию в этом году. Это 12 новых школ, четыре дополнительных здания к школам, один проект по благоустройству, еще один - центр внешкольного развития. Строительство ведется в рамках различных государственных программ», - проинформировал руководитель облуправления строительства Ерлан Орынбаев.

«Строительство школ следует окончить до десятого августа и подготовить их к новому учебному году. Важно проводить работы качественно и в соответствии с утвержденным графиком. В отношении подрядчиков, не уложившихся в срок, будут приняты жесткие меры», - подчеркнул глава региона Нуржан Нуржигитов, остановившись на недочетах при разработке проектно-сметной документации.

«Почему разнится стоимость одинаковых по сути проектов? Предусматривайте единый проектный образец при разработке проектно-сметной документации в любой отрасли. Будем придерживаться ценовой политики», - подчеркнул аким области и поручил создать рабочую группу по вопросам проектирования, планирования и координации в сфере строительства, в состав которой войдут специалисты отрасли и представители опытных подрядных организаций.

Было отмечено, что в 2022 году планируется завершить 23 из 25 строящихся объектов здравоохранения, восемь из 19 объектов спорта, шесть из 12 объектов культуры.

«Онкологический центр необходимо сдать в сентябре текущего года. Нужен единый взгляд на строительные работы в сферах спорта и культуры. Учитывая объем строительства, приложите все усилия, чтобы завершить работы в этом году. Управления должны иметь разносторонний анализ того, где и какой объект необходим, какова динамика развития сфер и так далее. Важно участие отраслевого управления в координации и контроле за ходом строительства, начиная с проектно-сметной документации. Нельзя перекладывать всю ответственность на руководство городов и районов», - подчеркнул Нуржан Нуржигитов и поручил строго соблюдать сроки и качество по 152 проектам, которые планируется завершить в этом году.

В течение двух недель рабочая группа по вопросам проектирования, планирования и координации в сфере строительства должна подготовить конкретные предложения по решению проблем, имеющихся в строительной отрасли региона, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.