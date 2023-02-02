Более 200 проектов планируют запустить жители села в Актюбинской области по «Ауыл аманаты»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Енбекском сельском округе Актюбинской области намерены реализовать 203 проекта в рамках проекта «Ауыл аманаты», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В Енбекском сельском округе, в состав которого входят четыре населенных пункта - Сагашили, Басшили, Тепсен-Карабулак и Темир-мост - проживают более 2,7 тысяч человек. Жители округа планируют реализовать 203 проекта в рамках «Ауыл аманаты». Уже получено одобрение для финансирования 11 проектов. Остальным претендентам со стороны местных исполнительных органов оказывается всесторонняя помощь в сборе документов и составлении бизнес-планов.

«Это очень важный проект, реализуемый по поручению Главы государства. Важно, чтобы все подошли к нему с большой ответственностью и самоотдачей. «Ауыл аманаты» позволит создать новые рабочие места, увеличить поголовье скота и птицы, развить предпринимательство на селе и обеспечить продовольственную безопасность. Это вопрос повышения благосостояния села, его жителей», - сказал аким области Ералы Тугжанов.

По его словам, благодаря реализации «Ауыл аманаты» в Енбекском сельском округе безработица будет полностью ликвидирована.

«Все 10 безработных жителей округа являются претендентами на участие в проекте. Они получат займ и начнут развивать личное подсобное хозяйство. Также в округе около 160 человек являются самозанятыми, все они также намерены участвовать в проекте, что позволит им повысить уровень доходов, также как и 8 семьям, получающим сегодня адресную социальную помощь. Благодаря проекту они смогут достойно зарабатывать и не зависеть от социальных выплат», - уверен аким сельского округа Аманбай Каюпов.

Особую заинтересованность у сельчан вызывают товарные кредиты. Эти займы являются отличительной чертой проекта «Ауыл аманаты» в Актюбинской области. Отозвавшиеся на призыв акима области участвовать в развитии села крупные сельхозтоваропроизводители передают личным подсобным хозяйствам скот, те возвращают «живой займ» частью приплода в течение 3 лет.

Одним из первых товарный кредит в виде 50 овец и 2 коров получил житель села Сагашили Жулдыз Жарменов. Подворье осмотрел аким области Ералы Тугжанов. В настоящее время о предоставлении товарных кредитов просят около 20 воодушевленных примером односельчанина жителей Сагашили. Приоритет отдается безработным и не имеющим стабильного дохода гражданам.

«Это наглядный пример реализации поручения Президента страны о развитии сел. Реальная помощь для тех, кто хочет и стремится работать», - отметил аким области.

В конце января сообщалось, что в целях улучшения благосостояния и оперативного решения социальных проблем сельского населения Правительство дало старт проекту «Ауыл аманаты». К реализации проекта Актюбинская область приступила первой в Казахстане. Участниками программы в регионе станут почти 43 тысячи жителей. В рамках проекта создано 28 сельхозкооперативов.