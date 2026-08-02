Более 200 преступлений в состоянии опьянения совершили с начала года в Алматы

С начала 2026 года в Алматы в состоянии алкогольного опьянения совершено 224 преступления, в том числе 97 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

В связи с этим сотрудники Управления по координации профилактической работы департамента полиции Алматы совместно с полицией Алмалинского района проводят профилактические встречи с владельцами и продавцами торговых объектов, реализующих алкогольную продукцию.

Во время очередного мероприятия представители полиции напомнили предпринимателям о требованиях законодательства, регулирующего продажу алкоголя, а также об ответственности за их нарушение. Особое внимание уделено соблюдению правил реализации алкогольной продукции и предупреждению правонарушений.

Как отметил начальник Управления по координации профилактической работы ДП Алматы Жандос Кавлиев, значительная часть преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, приводит к тяжелым последствиям.

— Каждое такое преступление — это человеческая трагедия, которой зачастую можно было избежать. Наша задача — не только реагировать на последствия, но и предупреждать причины. Именно поэтому профилактическая работа с субъектами торговли, реализующими алкогольную продукцию, остается одним из важных направлений деятельности полиции, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в Туркестанской области 88 из почти 800 сел полностью отказались от продажи алкогольной продукции.