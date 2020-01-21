Более 200 попавших в трудную ситуацию жителей Павлодарской области получили работу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области в 2019 году более 200 человек, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получили постоянные и временные рабочие места, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Региональные центры ресоциализации обходятся государству в 180 миллионов тенге. Прежде всего, выделяемые средства предназначены для оказания социальных услуг», - сообщила журналистам пресс-служба акима Павлодарской области.

В Павлодарской области подобные центры функционируют в трёх городах: Павлодаре, Экибастузе и Аксу. Руководители центров отмечают, что желание идти и работать есть не у каждого; в большинстве случаев это зависит от состояния здоровья и отсутствия полного пакета документов.

«Наш центр рассчитан на 220 койко–мест, в настоящее время занято около 160 коек, - сказал директор павлодарского центра Жанболат Нурымов. – Оказывая содействие в трудоустройстве, мы предоставляем нашим клиентам полный список необходимых услуг, то есть, поступая к нам в центр, они проходят медкомиссию; в случае утери документов помогаем их восстановить, а также совместно посещаем ярмарки вакансий, где в зависимости от навыков человека центр занятости подбирает ему работу. Одной из самых долгих процедур является, конечно же, восстановление документов; у некоторых они и вовсе советского образца».

По словам Ж. Нурымова, в этом деле приходится сталкиваться со штрафами, оплатить которые оказавшиеся в трудной жизненной ситуации люди не в состоянии. Как правило, услугополучателями являются бывшие заключённые, наркоманы, алкоголики, люди, страдающие психологическими расстройствами, бродяги или выселенные из собственных квартир близкими людьми. По словам директора, одних привозит социальный патруль, а другие приходят сами.

«Находясь в центре, они возвращаются в нормальный человеческий облик, порой мы сами их не узнаем, - отметил Жанболат Нурымов. - Период их пребывания не превышает одного года, иностранцы или же иногородние могут задержаться здесь лишь на один месяц. В случае нарушения установленных правил мы вынуждены принять меры в виде выселения, по достижении пенсионного возраста или при наличии инвалидности мы направляем постояльцев в дома престарелых».



