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Более 200 очередников обеспечат жильём в Каражале

Автор:  
Агата Мухамеджанова
19 Июля 2021, 19:27
Более 200 очередников обеспечат жильём в Каражале

КАРАЖАЛ. КАЗИНФОРМ – В городе Каражал Карагандинской области восстанавливают заброшенные дома. В результате реконструкции пустующих многоэтажек в этом году 215 семей получат квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в акимате Каражала, в прошлом году за счёт областного бюджета была завершена реконструкция одного дома. Также на средства из городской казны сделан ремонт семи пустующих коммунальных квартир. Это позволило обеспечить жильём 32 семьи.

«В 2020 году начаты работы по реконструкции дома №22 в 25-м квартале. Завершить их планируется в октябре этого года. Также здесь восстанавливается и дом №4. На улице Металлургов в Жайреме в августе должны сдать 37-й дом. В результате реконструкции этих трёх домов жильём будут обеспечены 215 семей, что позволит снизить очередность на 50%. На сегодняшний день в очереди на получение жилья из государственного жилфонда по Каражал-Жайремскому региону стоят 425 человек», – сообщил заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражала Нурсултан Саутбаев.

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Все коммуникации будут отремонтированы за счёт республиканского и городского бюджетов. Дома подключат к центральному отоплению.

«Одним из важных вопросов является и снос пустующих домов, не подлежащих восстановлению. В прошлом году завершён демонтаж восьми домов. Планируем начать работы по разработке сметной документации на снос девяти пустующих домов в Каражале и в посёлке Жайрем», – рассказал Нурсултан Саутбаев.

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