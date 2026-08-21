Более 200 обращений поступило в ЦИК РК с начала избирательной кампании

С начала избирательной кампании в Центральную избирательную комиссию поступило 203 обращения. Об этом на заседании ЦИК сообщил первый вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Из общего числа обращений 117 поступили от физических лиц, 86 — от юридических лиц. При этом 44 обращения были связаны со средствами массовой информации, еще 129 — с разъяснением норм избирательного законодательства.

В частности, 19 обращений касались выдвижения кандидатов, восемь — открытия избирательных округов, семь — работы избирательных комиссий, шесть — проведения наблюдения за выборами, 32 — участия политических партий, три — наблюдателей.

По результатам рассмотрения ЦИК приняла соответствующие решения и предоставила заявителям своевременные и полные разъяснения со ссылками на нормы законодательства. Если вопрос относился к компетенции других центральных государственных органов или территориальных избирательных комиссий, обращения направлялись по принадлежности.

В территориальные избирательные комиссии поступило 98 обращений

Первый вице-министр также сообщил о работе территориальных избирательных комиссий.

— В территориальные избирательные комиссии поступило всего 98 обращений. Из них 71 — от физических лиц и 27 — от юридических лиц, — сказал он.

Он подчеркнул, что важно обеспечить участникам избирательного процесса право обжаловать решения и действия избирательных комиссий и их членов.

Согласно Конституционному закону «О выборах в Республике Казахстан», решения и действия (бездействие) избирательной комиссии или ее членов могут быть обжалованы в вышестоящую избирательную комиссию и (или) в суд. Вышестоящая комиссия рассматривает такие жалобы в течение трех дней со дня их поступления.

В области Жетiсу кандидат обжаловал отказ в регистрации

Канат Искаков также рассказал об одном судебном иске, связанном с регистрацией кандидата.

По его словам, гражданин обратился в суд по вопросу регистрации его кандидатом в территориальной избирательной комиссии области Жетiсу. Областной суд отказал в удовлетворении иска.

— Причиной стало то, что кандидат должен быть выдвинут политической партией, зарегистрированной в установленном законодательством порядке, — пояснил первый вице-министр.

За какие нарушения предусмотрена ответственность

Отдельно Канат Искаков остановился на ответственности за нарушение избирательного законодательства.

По его словам, уголовную ответственность может повлечь воспрепятствование работе избирательной комиссии, голосованию и подсчету голосов в день выборов, фальсификация избирательных документов, заведомо неправильный подсчет голосов или неверное определение результатов выборов, а также нарушение тайны голосования.

Кроме того, уголовная ответственность может наступить за воспрепятствование свободному осуществлению гражданином его избирательного права путем насилия, обмана, угроз или подкупа.

Административную, а в отдельных случаях и уголовную ответственность могут повлечь распространение анонимных материалов, неисполнение решений избирательной комиссии, распространение заведомо ложных сведений о политических партиях, нарушение прав членов избирательных комиссий, выдача гражданам избирательных бюллетеней с целью голосования за других лиц.

Также ответственность предусмотрена за воспрепятствование законной деятельности членов избирательных комиссий, доверенных лиц политических партий, представителей СМИ и наблюдателей.

— Нашей общей задачей является обеспечение соблюдения законности на всех этапах избирательной кампании и защиты избирательных прав граждан, — заключил Канат Искаков.

Ранее Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров на заседании ЦИК заслушал информацию о готовности к предстоящему голосованию из всех регионов и городов республиканского значения.