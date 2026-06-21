Более 200 несовершеннолетних находились ночью на улицах Акмолинской области

По итогам рейдов к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей привлечены 16 родителей и законных представителей. Еще четыре предпринимателя понесли ответственность за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, передает корреспондент агентства Kaiznform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, в Акмолинской области за три дня оперативно-профилактического мероприятия «Дети в ночном городе» полицейские выявили 235 правонарушений среди несовершеннолетних. Большинство из них связано с нахождением подростков в ночное время вне дома без сопровождения родителей или законных представителей.

— Всего зарегистрировано 222 таких факта. Кроме того, выявлено 10 случаев употребления несовершеннолетними алкогольных напитков, два факта мелкого хулиганства и один факт приставания в общественном месте. По итогам рейдов к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей привлечены 16 родителей и законных представителей. Еще четыре предпринимателя понесли ответственность за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, — отметили в ведомстве.

Фото: ДП Акмолинской области

В ходе профилактических мероприятий сотрудники ювенальной полиции проверили семьи и подростков, состоящих на учетах, уделив особое внимание предупреждению семейного неблагополучия, безнадзорности и подростковой преступности. В настоящее время на профилактических учетах органов внутренних дел состоят более 670 неблагополучных родителей и 150 несовершеннолетних. Во время проведения ОПМ на учет дополнительно поставлены 8 родителей и 2 подростка.

Одновременно в регионе продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». В его рамках инспекторы ювенальной полиции выявили трех неформальных лидеров среди несовершеннолетних, склонных к противоправному поведению. Кроме того, в Жаркаинском районе зарегистрирован один факт незаконного хранения либо ношения запрещенных предметов несовершеннолетним.

— Также в ходе мониторинга интернет-пространства выявлено 56 интернет-ресурсов и публикаций, содержавших контент, способный негативно повлиять на жизнь и здоровье детей, — добавили полицейские и призвали родителей усилить контроль за местонахождением детей в период летних каникул и уделять больше внимания их досугу и безопасности.

Ранее сообщалось, что трое подростков утонули в ЗКО.