Более 200 млрд тенге выделят на обеспечение продовольственной безопасности в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр финансов РК Татьяна Савельева озвучила сумму запланированных средств на обеспечение продовольственной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одно направление – это мероприятия в рамках плана обеспечения продовольственной безопасности. План одобрен Правительством, направлен на обеспечение физической экономической доступности качественных, безопасных товаров», - сказала Татьяна Савельева на презентации законопроектов с поправками в законы «О республиканском бюджете на 2022-2024 гг.» и о гарантированном трансферте из Нацфонда на эти годы.

По ее словам, на его реализацию будет выделено 238 млрд тенге на три направления.

«Это субсидирование АПК – 139 млрд, в том числе, субсидирование социального хлеба и яйца. Данные расходы позволят обеспечить финансированием уже принятые обязательства и заложить средства на дальнейшее субсидирование по новым проектам СХТП. Второе – увеличение объема льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ с 70 до 140 млрд тенге. Дополнительно 70 млрд тенге, возврат которых будет осуществлен в следующем году», - пояснила вице-министр.

При этом, при текущем кредитовании средства возвращаются год в год, этот новый механизм ранее уже прорабатывался с депутатским корпусом. Как отметила спикер, это даст отсрочку производителям, позволит реализовать продукцию по выгодным ценам.

«Третье – создание фуражного фонда для обеспечения потребности внутреннего рынка в кормах – 20 млрд тенге. Как показал опыт прошлого года, существует острая необходимость создания запасов. Продкорпорацией планируется осуществить закуп зерна в объеме 200 тысяч тонн для последующего формирования фуражного фонда и в последующем обеспечивать предприятия птицеводства, животноводства качественным зерном на случай возникновения непредвиденных ситуацией – засуха, другие факторы, которые являются причиной резкого дефицита и роста цен на корма на внутреннем рынке», - заключила Т. Савельева.