Более 200 млн тенге выделили на ремонт дорог в городе Абае

АБАЙ. КАЗИНФОРМ – В Абае Карагандинской области начали восстанавливать дороги. В городе проводится средний ремонт дорожного полотна. На эти цели выделены 282 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чтобы завершить работы в срок и сделать все качественно в этом году средний и ямочный ремонт дорог в городе Абае начали в июне. На эти цели из местного бюджета выделили более 282 млн тенге.

В городе планируется благоустроить сразу несколько улиц: Ауэзова, Ермекова, Абая, Аль-Фараби, Шерубая батыра. По улице Промышленная, 26 и 26а, и Алии Молдагуловой проводятся работы по укладке асфальта внутридворовых путей.

«Не остались без внимания и пешеходные тротуары от улицы Шерубай батыра до Абая. Аналогичные работы запланированы от улицы Гагарина до Ермекова. Также в планах установить новые остановочные павильоны. Они будут заасфальтированы. Там же проведут освещение и высадят зеленые насаждения», - сказал заместитель акима города Абая Мади Кусаинов.

В настоящее время в четырех районах ведется работа по обновлению детских площадок. Заменены светильники уличного освещения по улице Шахтерской, на светодиодные. Проводятся работы по реконструкции тротуарного освещения по улице «10 лет Независимости», от улицы Промышленная до Абая и вдоль дороги по проспекту Победы. Такая же работа проделана по улице Шерубай батыра до Абая. Кроме этого, начата работа по реконструкции въездной арки к городу Абаю.