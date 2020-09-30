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Более 200 млн тенге долга по зарплате взыскали с казахстанской зерновой компании

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
30 Сентября 2020, 14:58
Более 200 млн тенге долга по зарплате взыскали с казахстанской зерновой компании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Судебные исполнители Северо-Казахстанской области в рамках проведенной акции с 15 по 29 сентября взыскали долги по заработной плате на сумму 210 703 689 тенге в пользу 450 работников, не получавших длительное время, причитающуюся им задолженность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Задолженность по исполнительным производствам сформировалась в период посевной и уборочной деятельности группы компаний «Казэкспортастык», занимающихся производством и реализацией зерна на рынке Северо-Казахстанской области. Таким образом, работодатели полностью рассчитались со своими работниками, средствами, которые поступали на счета юридических лиц, списывая и перечисляя их взыскателям.

Всего с начала года судебными исполнителями области взыскано более 700 млн тенге по 2000 исполнительным производствам указанной категории.


Астана   Северо-Казахстанская область   Минюст   Судебный процесс   Общество  
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