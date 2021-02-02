РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:43, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Более 200 квартир сдадут до конца года в Абайском районе Карагандинской области

    None
    None
    АБАЙ. КАЗИНФОРМ – Строительство жилья, ремонт дорог, реконструкция водопроводных и канализационных сетей и насосных станций - о планах развития Абайского района рассказали акиму Карагандинской области Женису Касымбеку во время рабочей поездки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодняшний день в городе Абае активными темпами идёт строительство двух домов - арендного и кредитного типа - на 160 квартир. Кроме этого, на частные средства планируют восстановить дом на 70 квартир, который не был достроен в 90-х годах.

    «Сегодня строим не только в Абае, но и в Топаре. Скоро сдадим дом на 18 квартир. Не строили там со времен развала Советского Союза. Всего по итогам года обеспечим жильём 248 человек», - рассказал аким Абайского района Бауржан Асанов.

    Один из проблемных вопросов Абая - качество дорог. Аким района пояснил, что в городе идёт трёхлетняя модернизация канализационных сетей. И в этом году уже приступят к ремонту дорожного покрытия. Так, например, запланировали привести в порядок четыре улицы, в числе которых и самая длинная - улица Калинина. А по программе «Ауыл - Ел бесігі» будут ремонтировать внутрипоселковые дороги в Карабасе, Топаре и селе Жумабек.

    Женис Касымбек проехал не только по центральным улицам Абая, но и побывал в Топаре. Акиму области показали, как отремонтировали центральную больницу.

    Также глава региона посетил школу дополнительного образования им. П. Корниенко и Абайский многопрофильный колледж, где в прошлом году за счёт областного бюджета сделали ремонт учебных корпусов и лабораторий. На базе колледжа реализуется республиканский проект «Жас маман», благодаря которому учебное заведение приобрело современное сельскохозяйственное оборудование. Также в колледже действуют центры подготовки и переподготовки кадров, компетенций и информационных технологий.

    По итогам поездки Женис Касымбек дал ряд поручений.

    «В целом динамика развития района неплохая. Особое внимание необходимо уделить всем строительным работам и привлечению новых инвестиций для дальнейшей диверсификации промышленности района», - подытожил глава области.


    Теги:
    Карагандинская область Жилье Строительство Благоустройство
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:24
    Чисто ДТП снизилось после легализации авто - МВД РК
    Сегодня, 14:22
    В Казахстане самый высокий уровень безопасности полетов среди стран СНГ
    Сегодня, 14:17
    Для меня полнейшая неожиданность — министр по ЧС о задержании в его ведомстве
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!