Более 200 квартир сдадут до конца года в Абайском районе Карагандинской области

АБАЙ. КАЗИНФОРМ – Строительство жилья, ремонт дорог, реконструкция водопроводных и канализационных сетей и насосных станций - о планах развития Абайского района рассказали акиму Карагандинской области Женису Касымбеку во время рабочей поездки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в городе Абае активными темпами идёт строительство двух домов - арендного и кредитного типа - на 160 квартир. Кроме этого, на частные средства планируют восстановить дом на 70 квартир, который не был достроен в 90-х годах.

«Сегодня строим не только в Абае, но и в Топаре. Скоро сдадим дом на 18 квартир. Не строили там со времен развала Советского Союза. Всего по итогам года обеспечим жильём 248 человек», - рассказал аким Абайского района Бауржан Асанов.

Один из проблемных вопросов Абая - качество дорог. Аким района пояснил, что в городе идёт трёхлетняя модернизация канализационных сетей. И в этом году уже приступят к ремонту дорожного покрытия. Так, например, запланировали привести в порядок четыре улицы, в числе которых и самая длинная - улица Калинина. А по программе «Ауыл - Ел бесігі» будут ремонтировать внутрипоселковые дороги в Карабасе, Топаре и селе Жумабек.

Женис Касымбек проехал не только по центральным улицам Абая, но и побывал в Топаре. Акиму области показали, как отремонтировали центральную больницу.

Также глава региона посетил школу дополнительного образования им. П. Корниенко и Абайский многопрофильный колледж, где в прошлом году за счёт областного бюджета сделали ремонт учебных корпусов и лабораторий. На базе колледжа реализуется республиканский проект «Жас маман», благодаря которому учебное заведение приобрело современное сельскохозяйственное оборудование. Также в колледже действуют центры подготовки и переподготовки кадров, компетенций и информационных технологий.

По итогам поездки Женис Касымбек дал ряд поручений.

«В целом динамика развития района неплохая. Особое внимание необходимо уделить всем строительным работам и привлечению новых инвестиций для дальнейшей диверсификации промышленности района», - подытожил глава области.