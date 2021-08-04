Более 200 км электросетей реконструируют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о состоянии системы электроснабжения города и мерах по снижению аварийности на сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прямом эфире на телеканале «Алматы» аким сообщил, что протяженность сетей «Алатау жарық компаниясы» составляет 8,5 тысяч км. В период 2019-2020 годы признаны бесхозными и переданы на баланс предприятия 304,8 км сетей. В коммунальную собственность в текущем году передано 106,4 км. Средний износ составляет 65%, или 5,6 тысячи км. Основными энергоисточниками являются ТЭЦ-1, 2, 3, Каскад ГЭС, Капшагайская ГЭС.

В прошлом году осуществлена реконструкция 293,4 км сетей в Медеуском, Наурызбайском, Алмалинском, Жетысуском районах. Проведен текущий ремонт оборудования на 16 распределительных пунктах и 227 трансформаторных подстанциях.

С целью снижения дефицита электроэнергии и сокращения аварийных ситуаций на сетях ведется строительство подстанций. В Бостандыкском районе строится подстанция «Каскад» для распределения электроэнергии, выработанной на Каскаде ГЭС. Ожидаемый прирост мощности - 64 МВт. Работу планируется завершить в конце текущего года. До конца года планируется сдать подстанцию «Алмагуль», которая обеспечит покрытие нагрузок потребителей южной части города. Прирост мощности составит 100 МВт.

В Турксибском районе в марте начались строительно-монтажные работы на подстанции «Туздыбастау». Цель проекта – обеспечение покрытия нагрузок потребителей Турксибского и Медеуского районов Алматы, а также Талгарского района Алматинской области. Прирост мощности составит 64 МВт. Работы планируется завершить в декабре 2022 года.

Кроме того, разработана ПСД строительства ПС «Кирпичная» в Жетысуском районе. Подстанция обеспечит электроснабжением потребителей присоединенных территорий. Прирост мощности - 50 МВт.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения присоединенных территорий города ведется реконструкция сетей электроснабжения в Медеуском, Жетысуском, Алатауском, Наурызбайском районах общей протяженностью 217,8 км.

До конца года силами АО «Алатау жарық компаниясы» будет проведен ремонт 10 распределительных пунктов, а также 608 трансформаторных подстанций с целью снижения аварийных отключений. До конца года на баланс компании будет передано 204,7 км сетей, а также 106 трансформаторных подстанций.