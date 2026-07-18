Более 200 казахстанцев остались без отпуска: что произошло с турфирмой в Актобе

В Актюбинской области полиция расследует уголовное дело по факту мошенничества, связанного с продажей туристических путевок, передает корреспондент агентства Kazinform.

По предварительным данным, представители одной из туристических фирм получили деньги от более чем 200 человек за организацию отдыха. Люди оплатили путевки, бронирование гостиниц и авиабилеты, однако обещанные услуги так и не получили. В результате многие остались без запланированного летнего отпуска.

Сейчас полицейские проводят досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, точное количество потерпевших и сумма причиненного ущерба.

В полиции напоминают, что в сезон отпусков мошенники часто предлагают путевки по слишком низким ценам, требуют срочную оплату, а после получения денег перестают выходить на связь.

Перед покупкой тура рекомендуется проверить репутацию компании, убедиться в наличии необходимых документов, ознакомиться с отзывами, заключить официальный договор и оплачивать услуги только по проверенным реквизитам.

Если вы стали жертвой подобных мошеннических действий, необходимо незамедлительно обратиться в полицию.

Ранее в столице вынесли приговор мужчине, который через социальные сети предлагал помощь в трудоустройстве за границей, однако после получения денег переставал выполнять обещания.