Более 200 детей заболели кишечными инфекциями за неполный июль в Шымкенте

В городе отмечают сезонный подъем острых кишечных инфекций. Санитарные врачи назвали основные причины заражения и опровергли сообщения о массовых отравлениях бахчевыми, передает корреспондент агентства Kazinform.

С начала июля в Шымкенте зарегистрировали 280 случаев острых кишечных инфекций. За медицинской помощью с жалобами на диарею, тошноту и рвоту обратились родители 203 детей.

По данным эпидемиологов, в 169 случаях источником заражения стала пища. Из них 84 связали с блюдами домашнего приготовления, 85 — с фруктами и ягодами. В 111 случаях инфекция, предположительно, передалась контактно-бытовым путем.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля объяснили, что летом риск заражения возрастает.

— Летний период считается временем сезонного подъема острых кишечных инфекций. Высокая температура воздуха создает благоприятные условия для распространения возбудителей заболевания. Готовые продукты быстрее портятся, возрастает риск заражения через плохо вымытые фрукты и ягоды, во время купания в открытых водоемах и при употреблении готовой еды, приобретенной в местах несанкционированной торговли, — пояснили санврачи Шымкента.

Почти три четверти заболевших составили дети младше 14 лет. Специалисты объясняют это нарушением правил ухода и кормления. Еще одна причина — недостаточное внимание родителей к формированию навыков личной гигиены ребенка.

В ДСЭК также опровергли сообщения в социальных сетях и СМИ о массовых отравлениях бахчевыми. По данным ведомства, в июле в городе не зарегистрировали ни одного отравления, связанного с употреблением арбузов, дынь и нитратов.

— Острые кишечные инфекции часто называют болезнью грязных рук. Чтобы снизить риск заражения, необходимо мыть руки перед приготовлением и приемом пищи, после возвращения с улицы, посещения туалета и перед уходом за ребенком. Не следует покупать готовую еду у случайных продавцов, оставлять скоропортящиеся продукты при комнатной температуре и пить воду сомнительного качества. Если возникают сомнения в качестве воды, ее лучше прокипятить или использовать бутилированную. При первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением, — напомнили специалисты.

Заболеваемость снизилась

За первые шесть месяцев в Шымкенте зарегистрировали 473 первичных случая острых кишечных инфекций. За аналогичный период прошлого года их было 482.

Диагноз подтвердили у 316 детей младше 14 лет. По предварительной оценке специалистов, в 49,3% случаев заражение произошло через пищу, в 50,7% — контактно-бытовым путем.

За первое полугодие врачи зарегистрировали 16 случаев дизентерии. Среди заболевших 13 детей. Год назад это заболевание в городе не регистрировали.

— Дизентерия, или шигеллез, — опасная острая кишечная инфекция, которую вызывают преимущественно бактерии рода Shigella. Заболевание поражает толстый кишечник и сопровождается общей интоксикацией организма, — сообщили в департаменте.

Напомним, после массового отравления в ресторане Кандыагаша Актюбинской области, санврачи обнаружили у сотрудников стафилококк. Материалы эпидемиологического расследования передали в правоохранительные органы.