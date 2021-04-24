Более 200 чиновников уволены за нарушения трудового законодательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о реализуемых мерах в области обеспечения охраны труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня реализуется Дорожная карта (утверждена постановлением Правительства от 26 июня 2019 года № 441) по снижению производственного травматизма и рабочих мест с вредными условиями труда на 2019-2023 годы (далее - Дорожная карта). Дорожная карта предусматривает комплекс мер по оптимизации требований к работодателям в области безопасности и охраны труда, направленных на снижение профессиональных рисков на рабочих местах, производственного травматизма и рабочих мест с вредными условиями труда, обеспечения надлежащего государственного контроля. В настоящее время разрабатываются изменения и дополнения в Дорожную карту, которые будут предусматривать повышение уровня социальной защищенности работников, занятых на работах с вредными условиями труда, внедрение на производственных предприятиях современной системы управления охраной труда, представляющей собой непрерывный процесс в системе управления производством, внедрение и контроль за функционированием которой теперь является обязанностью работодателя», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Кроме того, по его словам, продолжается информационная кампания по присоединению предприятий республики к Концепции Международной ассоциации социального обеспечения «Vizion Zero» (нулевой травматизм). На сегодня 216 предприятий республики присоединились к концепции. На 1 января 2021 года 2796 предприятий страны внедрили стандарты по безопасности и охране труда.

На предприятиях республики внедряется вертикальный контроль от заказчика до подрядчика по обеспечению безопасных условий труда в рамках договорных отношений. На сегодня на 48 предприятиях республики внедрена вертикальная модель контроля.

В результате реализации указанных мероприятий к 2025 году ожидается снижение коэффициента частоты несчастных случаев до 0,20 на 1000 работающих (2020 г. - 0,23);

сокращение удельного веса работников, занятых во вредных условиях труда до 20% (2019 г. – 22,3%).

Как дополнительно сообщили в Правительстве, результаты государственного контроля показывают, что порядка 28,8% выявленных нарушений трудового законодательства приходится на область безопасности и охраны труда.

По итогам 2020 года государственными инспекторами труда выявлено 2096 нарушений в области безопасности и охраны труда. По фактам нарушения требований охраны труда государственными инспекторами труда в правоохранительные органы направлено 1234 материала, по которым возбуждено 173 уголовных дела. До устранения выявленных нарушений освобождены от занимаемой должности 207 должностных лиц. Для организации совместных действий по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма на предприятиях создано свыше 15 тысяч производственных советов по безопасности и охране труда.

Внутренний контроль по обеспечению безопасных условий труда на предприятиях осуществляют более 17 тыс. технических инспекторов, которые входят в состав производственных советов по безопасности и охране труда. С целью общей оценки фактического состояния условий труда на рабочих местах и проведения по результатам аттестации комплекса мер по охране труда, в 2020 году аттестовано 3397 производственных объектов.

В целом, принятые меры позволили снизить уровень производственного травматизма. Так, за последние 5 лет (2016-2020 гг.) количество пострадавших на производстве уменьшилось на 10,7% (с 1683 чел. до 1503 чел.), в том числе количество погибших уменьшилось на 16,2 % (с 248 до 208 человек).



