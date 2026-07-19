Более 200 чиновников ответили за плохое состояние дорог в Костанайской области

С начала года в Костанайской области к административной ответственности за неудовлетворительное содержание дорог привлечены 219 должностных лиц, в том числе акимы, их заместители и руководители коммунальных служб, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Департамента полиции, с начала года сотрудники административной полиции провели 1 982 обследования автомобильных дорог общего пользования, охватив свыше 14,5 тысячи километров дорожной сети.

По итогам 1 502 обследований выявлено 1 610 нарушений. Для их устранения выдано 1 998 предписаний, по 1 892 из них уже получены ответы об устранении выявленных недостатков.

За неудовлетворительное содержание дорог к административной ответственности привлечены 219 должностных лиц. Среди них 71 представитель государственных органов, в том числе 31 аким и заместитель акима, 23 руководителя отделов ЖКХ, представители компании «КАЖсервис», управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, КГП МДЭП, а также отделов строительства.

Кроме того, еще 40 человек привлечены к ответственности за неудовлетворительное содержание железнодорожных переездов. С начала года в регионе зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с участием железнодорожного подвижного состава, в котором пострадал один человек.

Для повышения безопасности на дорогах совместно с местными исполнительными органами разработана Дорожная карта по снижению дорожно-транспортного травматизма на 2026-2028 годы.

Ранее в Казахстане вынесли первый приговор по делу о плохом содержании дороги.