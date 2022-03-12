Более 200 человек эвакуировали за одну ночь с трасс в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Только за одну ночь спасатели, полицейские и местные исполнительные органы эвакуировали с трасс Акмолинской области более 200 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, днем 11 марта и в ночь на 12 марта в Акмолинской области наблюдался сильный буран. На блокпостах произошло скопление более 400 автомобилей. Акмолинцы, проигнорировав СМС-уведомления о метели, выехали в путь и остались в дороге.

«Только за одну ночь с трасс области спасателями были эвакуированы в пункты обогрева 247 человек, среди которых 96 детей. В пунктах эвакуации местными исполнительными органами было организовано горячее питание. Благодаря оперативным действиям пожарных-спасателей эвакуированные не замерзли в дороге», - поделились в ведомстве.

Спасательные операции проводились в Бурабайском, Шортандынском Аршалынском районах. Спасатели региона работали в круглосуточном режиме.

Акмолинские спасатели в очередной раз призвали акмолинцев и гостей региона воздержаться от поездок при получении СМС-уведомления о закрытии дорог. Также они сообщили, что информацию о закрытии дорог можно узнать, скачав приложение «Дармен», либо по номеру 1403.