РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:07, 12 Март 2022 | GMT +6

    Более 200 человек эвакуировали за одну ночь с трасс в Акмолинской области

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Только за одну ночь спасатели, полицейские и местные исполнительные органы эвакуировали с трасс Акмолинской области более 200 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, днем 11 марта и в ночь на 12 марта в Акмолинской области наблюдался сильный буран. На блокпостах произошло скопление более 400 автомобилей. Акмолинцы, проигнорировав СМС-уведомления о метели, выехали в путь и остались в дороге.

    «Только за одну ночь с трасс области спасателями были эвакуированы в пункты обогрева 247 человек, среди которых 96 детей. В пунктах эвакуации местными исполнительными органами было организовано горячее питание. Благодаря оперативным действиям пожарных-спасателей эвакуированные не замерзли в дороге», - поделились в ведомстве.

    Спасательные операции проводились в Бурабайском, Шортандынском Аршалынском районах. Спасатели региона работали в круглосуточном режиме.

    Акмолинские спасатели в очередной раз призвали акмолинцев и гостей региона воздержаться от поездок при получении СМС-уведомления о закрытии дорог. Также они сообщили, что информацию о закрытии дорог можно узнать, скачав приложение «Дармен», либо по номеру 1403.


    Теги:
    Дороги Погода ДЧС Происшествия, ЧС Транспорт Главная Общество Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!