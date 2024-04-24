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    19:05, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 200 алматинцев обратились за помощью после укусов клещей

    клещ
    Фото: pixabay.com

    В Алматы с начала марта в медицинские организации с укусами клещей обратились 212 человек, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Касымхан Алпысбайулы сообщил, что этот показатель ниже на 19,3%, чем за аналогичный период прошлого года (263 человека).

    — Удельный вес детей до 14 лет с укусами составил 59,4% (126 детей). Всем своевременно оказана экстренная медицинская помощь, по показаниям введен противоклещевой иммуноглобулин. С начала текущего года случаев клещевых инфекций не зарегистрировано, — сказал главный санврач города.

    Он отметил, что в случае обнаружения присосавшего клеща, в наиболее ранние сроки (не позднее 4-го дня после присасывания клеща) необходимо обращаться в медорганизации, где окажут квалифицированную медицинскую помощь и осуществляется введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита.

    Оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим от укусов клещей осуществляется на базе следующих травматологических пунктах медицинских организаций города:

    1. центральная городская клиническая больница (ул.Жандосова, 6); 
    2. больница скорой неотложной помощи (ул.Казыбек би, 96); 
    3. городская клиническая больница № 4 (ул.Папанина, 220); 
    4. городская клиническая больница № 7 (мкр. Калкаман, 20); 
    5. центр детской неотложной медицинской помощи (ул. Манаса, 40).

    Также в городе продолжаются противоклещевые обработки лесных массивов, мест массового отдыха населения — парков, скверов. С начала апреля обработано 1478,974 га (62,4%), из них лесных масивов — 1017,338 га (53,4%) от общей площади 1904,924 га, завершены работы в городских парках и скверах всех районов города.

    Теги:
    Здоровье Больница Алматы Клещи
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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