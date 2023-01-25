Более 20 застройщиков в Усть-Каменогорске обманывали граждан

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провел специальное совещание с руководителями подрядных компаний, занимающихся строительством жилья в городе Усть-Каменогорске. Эти застройщики грубо нарушили закон «О долевом участии в жилищном строительстве» и использовали средства людей, которые забронировали квартиры, в процессе возведения домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В ходе встречи руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области Инна Валл рассказала о том, что 23 застройщика допустили незаконную деятельность. Они, воспользовавшись тем, что не все граждане знают Закон РК «О долевом участии в жилищном строительстве», под видом долевого строительства заключали договоры о бронировании, получая с вкладчиков первоначальный взнос. Тогда как такие сделки в действующем законодательстве не предусмотрены.

О данных фактах стало известно после обращения граждан к акиму области Даниалу Ахметову. Глава региона провел личный прием жителей Усть-Каменогорска, которые заявили, что внесли значительную часть суммы за жилье, однако стройка стоит на месте. После проверки стало известно, что строительство осуществлялось за счет привлечения средств, полученных за бронирование квартир, что является нарушением закона, а также проект строительно-монтажных работ не прошел должную экспертизу. Зафиксированы и случаи, когда компания продавала квартиры в 9-этажном жилом доме, а разрешение имеется на строительство лишь 5-этажного.

В ходе сегодняшней встречи глава региона поручил руководителям этих строительных компаний в кратчайшие сроки исправить свои ошибки, привести в порядок документы и исправить все нарушения.

«В случае, если строительство не будет завершено вовремя, возмущенные вкладчики придут не к вам, а в этот акимат. Главное - прекратить незаконное изъятие денег с граждан. Исправьте это за короткое время. Пусть строящиеся жилые дома будут соответствовать требованиям Закона», - сказал аким области Даниал Ахметов.

Также глава региона поручил акиму города Усть-Каменогорска и руководителю Управления государственного архитектурно-строительного контроля Инне Валл держать этот вопрос в центре внимания. В свою очередь, компании в течение месяца должны выполнить все работы в соответствии с требованиями закона «О долевом участии в жилищном строительстве» и исправить противоправные нарушения. За действиями строительных компаний внимательно следят и в правоохранительных органах, добавили в ходе совещания.

Как напомнили на совещании, долевое участие в строительстве может быть реализовано только одним из трех способов – получение гарантии единого оператора, участие в проекте банка второго уровня или же привлечение денег дольщиков, но только лишь после возведения каркаса многоэтажного дома. При третьем варианте застройщик обязан в течение последних 5 лет, в том числе в качестве заказчика, подрядчика (генерального подрядчика) в совокупности построить и ввести в эксплуатацию на территории Республики Казахстан многоквартирные жилые дома общей площадью не менее 60 тысяч квадратных метров (при строительстве в городах республиканского значения, столице) и не менее 30 тысяч квадратных метров при строительстве в иных административно-территориальных единицах.

Специалисты рекомендуют внимательно изучить все нормативно-правовые акты при совершении сделки, либо получить консультацию специалиста, и помнить, что договоры бронирования, резервирования, договор инвестирования, уступки права требования – это нарушение законодательства РК.

Фото: Инфоцентр ВКО