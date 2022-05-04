Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Более 20 ветеранов войны получили по 1 млн тенге в Туркестанской области
4 Мая 2022 18:49

Более 20 ветеранов войны получили по 1 млн тенге в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 22 ветерана Великой Отечественной войны получили по 1 млн тенге в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В этом году исполнилось 77 лет со дня окончания Второй мировой войны. Суровая война не обошла стороной и казахскую степь. Отсюда на фронт ушли десятки тысяч бойцов, многие из них пали, женщины остались вдовами, а дети - сиротами.

Вклад в Великую Победу внесли фронтовики и труженики тыла, призванные на фронт из Туркестанской области.

В регионе проживает 5301 ветеран, а также приравненные к ним лица. 22 из них - ветераны и инвалиды войны. 154 жителя Туркестанской области приравнены к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 5125 человек - труженики тыла.

В Казахстане проводится выплата единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним гражданам в равном размере, предусмотрена финансовая помощь из местного бюджета.

Ветеранам ВОВ предоставляется единовременная материальная помощь в размере 1 млн тенге. Граждане, приравненные к участникам и инвалидам ВОВ, в зависимости от категории, получат от 30 до 100 тысяч тенге.

В преддверии праздника Победы в Туркестанской области на спортивных площадках и в скверах будут организованы воспитательные часы патриотической направленности, встречи, концерты. С участием руководителей и председателей советов ветеранов, общественных организаций, политических партий будут чествовать фронтовиков и тружеников тыла.


Читайте также
Жителей восьми регионов Казахстана предупредили о шторме
Выставка «Воины Великой степи» открылась в Нур-Султане
Концерты, выставки и спектакли пройдут 7 и 9 мая в Петропавловске
Более 5 тыс. квартир сдадут в эксплуатацию в этом году в Туркестане
Шторм ожидается на большей части Казахстана
«Бессмертный полк» в целях безопасности пройдет в режиме онлайн – акимат Петропавловска
Касым-Жомарт Токаев возложит венок к монументу Отан қорғаушылар
Застрявшего в оросительной трубе двухлетнего ребенка спасли в Кентау
Популярное
Скорость движения поездов снизили из-за угрозы заноса песком рельсов в Мангистауской области
Области Абай, Жетісу и Ұлытау появились в Казахстане
Более 70 км водопроводных сетей построят и реконструируют в Карагандинской области
Разрешение на сброс очищенной воды в озеро Караколь у отеля есть - департамент экологии
Новобранцы прибыли в бригаду морской пехоты в Актау
Казахстанские шахматисты выиграли пять медалей на чемпионате мира
Число вакансий и увольнений в США достигло рекордного уровня в марте
Гроза и сильный ветер ожидаются на юге Казахстана 4 мая
Картину карагандинского художника подарили Жан-Клоду Ван Дамму
Стела в память о погибшем военном прокуроре открыта в столице
Начальник ДЧС Мангистауской области вылетел на поиски пропавших рыбаков
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе и Петропавловске 4 мая
Казахстан расторг более 50 контрактов по недропользованию
Указом Президента в Восточно-Казахстанской области образованы районы Ақсуат и Самар
Архив