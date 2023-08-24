Более 20 улиц Астаны будут названы в честь исторических личностей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более двадцати улиц столицы получат новые названия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно решению городского маслихата, опубликованному на портале Открытые НПА , новые названия планируется присвоить следующим улицам.

по Алматинскому району города Астаны:

улице с проектным наименованием А30 – улица Оралхан Бөкей;

улице с проектным наименованием А40 – улица Сырбай Мәуленов;

улице с проектным наименованием А564 – улица Әмен Қайдаров;

улице с проектным наименованием 101– улица Бұйрат;

улице с проектным наименованием А139 – улица Ақтекше;

улице с проектным наименованием А184 – улица Кендірлі;

улице с проектным наименованием А185 – улица Кеңсаз;

улице с проектным наименованием А187 – улица Қарашығанақ;

улице с проектным наименованием А206 – улица Қимасар;

улице с проектным наименованием А207 – улица Қойтас;

улице с проектным наименованием А208 – улица Тасөткел;

улице с проектным наименованием А344 – улица Маймекен;

улицу Нәзір Төреқұлұлы – в улицу Айбас;

улицу Гейдар Әлиев – в улицу Мұзафар Әлімбаев;

по Байконурскому району города Астаны:

безымянному парку, расположенному вдоль улицы Егемен Қазақстан газеті – «Журналистер саябағы»;

по Есильскому району города Астаны:

улице с проектным наименованием 28/1 – улица Анадолу;

улице с проектным наименованием 29/1 и безымянной улице, начинающейся с улицы Түркістан и заканчивающейся на проспекте Ұлы Дала – улица Нұрлан Балғымбаев;

улицу Сәбит Мұқанов – в улицу Шұбартау.

по Нуринскому району города Астаны:

улице с проектным наименованием Е108 – улица Шандор Петёфи;

улице с проектным наименованием Е13 – улица Нәзір Төреқұлұлы;

улице с проектным наименованием Е29 – улица Тәттімбет;

улице с проектным наименованием Е33 – улица Қорқыт ата.

по Алматинскому, Байконурском районам города Астаны:

проспект Әл-Фараби – в проспект Ақжол;

Проект решения маслихата столицы будет находиться на публичном обсуждении до 7 сентября.