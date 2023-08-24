Более 20 улиц Астаны будут названы в честь исторических личностей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более двадцати улиц столицы получат новые названия, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно решению городского маслихата, опубликованному на портале Открытые НПА , новые названия планируется присвоить следующим улицам.
по Алматинскому району города Астаны:
улице с проектным наименованием А30 – улица Оралхан Бөкей;
улице с проектным наименованием А40 – улица Сырбай Мәуленов;
улице с проектным наименованием А564 – улица Әмен Қайдаров;
улице с проектным наименованием 101– улица Бұйрат;
улице с проектным наименованием А139 – улица Ақтекше;
улице с проектным наименованием А184 – улица Кендірлі;
улице с проектным наименованием А185 – улица Кеңсаз;
улице с проектным наименованием А187 – улица Қарашығанақ;
улице с проектным наименованием А206 – улица Қимасар;
улице с проектным наименованием А207 – улица Қойтас;
улице с проектным наименованием А208 – улица Тасөткел;
улице с проектным наименованием А344 – улица Маймекен;
улицу Нәзір Төреқұлұлы – в улицу Айбас;
улицу Гейдар Әлиев – в улицу Мұзафар Әлімбаев;
по Байконурскому району города Астаны:
безымянному парку, расположенному вдоль улицы Егемен Қазақстан газеті – «Журналистер саябағы»;
по Есильскому району города Астаны:
улице с проектным наименованием 28/1 – улица Анадолу;
улице с проектным наименованием 29/1 и безымянной улице, начинающейся с улицы Түркістан и заканчивающейся на проспекте Ұлы Дала – улица Нұрлан Балғымбаев;
улицу Сәбит Мұқанов – в улицу Шұбартау.
по Нуринскому району города Астаны:
улице с проектным наименованием Е108 – улица Шандор Петёфи;
улице с проектным наименованием Е13 – улица Нәзір Төреқұлұлы;
улице с проектным наименованием Е29 – улица Тәттімбет;
улице с проектным наименованием Е33 – улица Қорқыт ата.
по Алматинскому, Байконурском районам города Астаны:
проспект Әл-Фараби – в проспект Ақжол;
Проект решения маслихата столицы будет находиться на публичном обсуждении до 7 сентября.